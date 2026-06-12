曾沛慈終於奪冠 《浪姐7》個人排名登頂 全網喊：還她公道

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《乘風2026》四公個人乘風值排名，曾沛慈以217乘風值風光登頂。(資料照，記者王文麟攝)

〔記者馮亦寧／綜合報導〕能歌能演的女星曾沛慈參加中國綜藝節目《乘風2026》(浪姐7)，今(12)公布四公個人乘風值排名，她以217乘風值風光登頂。先前曾沛慈表現突出，雖然觀眾對她贊不絕口，但是成績總是平平，此次她奪冠後，除了她本人驚訝之外，觀眾也說：「終於還曾沛慈一個公道了」。

曾沛慈知道自己奪冠之後驚訝的張大了嘴，連自己都不敢相信：「這個是對的嗎？」謝楠、葉一茜都替她開心，瘋狂鼓掌。

此次公布乘風值，曾沛慈以217乘風值居冠，第2名為乘風值211的張月，緊追在後的是乘風值197的李小冉。

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曾沛慈既能唱又能演。(資料照，記者王文麟攝)

得知自己奪冠後，曾沛慈呆萌問張月「這時候表情應該怎麼樣？」更擠出笑容說「好尷尬」。其實從初舞台開始，曾沛慈人氣和實力都非常驚人，比賽勝率也是所有姐姐中最高，不少網友都認為這次曾沛慈奪冠，算製作單位還她一個公道。

最後一次公演，曾沛慈將與莊法、唐藝昕、范瑋琪、徐夢潔組成「無短板天團」，她的角色是主要唱將及舞蹈擔當，開心的曾沛慈說自己要大跳特跳，表演曲為蔡依林、王俊凱合唱的《心引力》。

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