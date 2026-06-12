曾沛慈終於登頂！《浪姐7》四公奪冠傻眼愣住 網嗨喊：還她公道

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曾沛慈得知自己得第一名相當驚訝。翻攝芒果TV微博

在《乘風2026》（浪姐7）憑藉穩定唱功與亮眼舞台表現累積高人氣的曾沛慈，終於迎來收穫時刻。節目今（12日）公布第四次公演個人乘風值排名，她以217分強勢奪下第一名寶座，不僅刷新個人成績，也讓不少一路支持她的觀眾直呼：「終於等到她被看見了！」

實力獲肯定 首登乘風值冠軍

從初舞台開始，曾沛慈便憑藉深厚歌唱實力與穩定發揮受到關注，多次演出都獲得觀眾好評。然而過去幾輪排名始終未能反映她的人氣與表現，也讓不少粉絲替她抱不平。這次她以217乘風值登頂，成功超越以211分位居第二的張月，以及197分排名第三的李小冉，終於站上榜首位置。

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當結果揭曉瞬間，曾沛慈難掩震驚神情，當場張大嘴巴，一度懷疑自己看錯成績，忍不住脫口詢問：「這個是對的嗎？」身旁的謝楠與葉一茜則開心替她鼓掌慶祝，現場氣氛相當熱烈。

曾沛慈四公成績奪冠。翻攝芒果TV微博

奪冠反應超真實 呆萌模樣圈粉

得知自己拿下第一名後，曾沛慈一時之間不知該做何反應，還轉頭向張月求助：「這時候表情應該怎麼樣？」隨後尷尬擠出笑容，自嘲表示「好尷尬」，真實又可愛的反應讓網友笑翻。

不少觀眾也認為，以曾沛慈一路以來的表現與勝率來看，這次奪冠可說是實至名歸，紛紛留言表示「終於還曾沛慈一個公道」、「早就該第一了」、「實力和人氣終於同步反映在排名上」。

挺進最終公演 偕范瑋琪組戰隊

隨著節目進入尾聲，曾沛慈也將迎來最後一次公演挑戰。她將與莊法、唐藝昕、范瑋琪及徐夢潔組成被網友封為「無短板天團」的隊伍，共同角逐最終舞台。

在新組合中，曾沛慈除了擔任主要唱將，也肩負舞蹈演出重任。她興奮表示，接下來將全力以赴「大跳特跳」，挑戰蔡依林與王俊凱合作的歌曲〈心引力〉。隨著人氣與氣勢同步攀升，能否一路挺進最終成團名單，成為關注焦點。

曾沛慈得知自己得第一名相當驚訝。翻攝芒果TV微博

曾沛慈得知自己得第一名相當驚訝。翻攝芒果TV微博



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