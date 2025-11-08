曾沛慈緊黏鮮肉熱舞 害羞喊「老公不要看！」
「國民姊姊」曾沛慈出道18年，8日首次站上北流舞台開唱，舉辦「關於愛這件事」巡迴演唱會台北站，吸引超過4000名歌迷擠爆現場。老公Peter也現身支持。她勁歌熱舞展現苦練多時的成果，其中一段與鮮肉男舞者熱舞時，她害羞得直呼：「這段老公不要看！」
曾沛慈開場身穿白色禮服，坐在佈滿花朵的鞦韆上，宛如仙女從天而降，以〈搶先看〉華麗登場；接著帶來超經典歌曲〈黑框眼鏡〉，動感十足。緊接著以溫暖歌聲現場〈關於愛這件事〉，讓粉絲大呼：「這就是初戀的模樣。」
她誠意十足，金曲連發超過兩小時，也呼籲粉絲珍惜身邊家人與夥伴。她提醒大家要把握與親友相處的時光。隨後，她以〈雨季〉、〈失眠的人〉、〈我不是你該愛的那個人〉三首連唱，唱出愛裡的無奈與掙扎。她感性地說：「有時候我們都在愛裡迷路，但沒關係，因為那也是愛的一部分。」
在安可橋段時，曾沛慈帶來〈傻瓜〉、〈你離開他了嗎〉、〈多年後〉、〈大風吹〉，熟悉旋律勾起滿滿回憶，全場跟唱聲浪震耳欲聾。最後以〈一個人想著一個人〉作為壓軸送給粉絲，在淚光中揮手道別。曾沛慈笑著說：「這場演唱會是我送給自己，也送給每一個曾勇敢愛過的人。」
