曾沛慈試唱〈不想忘的是…〉工作人員哭慘

記者王丹荷／綜合報導

曾沛慈於今年發行全新專輯《下週同樣時間》，其中歌曲〈不想忘的是…〉是為影集《那些你不知道的我》量身打造的宣傳曲，描寫每個人心中那段「怎麼努力遺忘，卻始終鮮明存在」的情感，可能是愛情、親情、友情，甚至是1段來不及說再見的關係，她試唱時情緒潰堤，當場唱哭了在錄音室外聆聽的所有工作人員。

〈不想忘的是…〉由《那些你不知道的我》導演安竹間填詞創作，談起與曾沛慈的合作，安竹間也分享讓他至今難忘的錄音回憶。他表示，曾沛慈對歌詞情緒的理解極為敏銳，第1次進錄音室討論歌詞意義時，才剛聊到創作背後的情感核心，便在試唱時情緒潰堤、唱哭聆聽的所有人，「那一刻，大家都含著眼淚互看，卻1句話也說不出口，那個畫面我到現在都還記得。」

廣告 廣告

曾沛慈笑說，與導演討論歌詞意義時，很像在聽他講戲，只是這次要演繹的是歌曲而非劇本，是非常特別的經驗。她坦言早有預料會唱到哭，「只是差別在早哭還是晚哭而已。」「當時我只擔心，完蛋我哭了，後面會不會很難唱。」同時，她也感謝安竹間導演在錄音時對她指導與肯定，「他完全明白我正在詮釋的是什麼，也覺得我已經抓到他想在這首歌裡表達的意思了，對我來說是很大的肯定。」

曾沛慈日前於北流舉辦演唱會再度演唱〈不想忘的是…〉時，也忍不住淚灑舞台，現場形成一片淚海。她笑說：「我覺得哭真的是會感染的，其實滿希望大家就好好哭一哭，有時候哭完其實會更釋然。」得知觀眾同樣被唱哭，她幽默表示：「很棒，大家都是有感情的人類。」〈不想忘的是…〉MV今（23）日18:00正式上架於曾沛慈官方YouTube頻道。

曾沛慈新歌〈不想忘的是…〉MV將於23日晚間6點上架。（華研國際提供）

曾沛慈錄音唱到哭。（華研國際提供）