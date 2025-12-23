曾沛慈錄音哭到崩潰 工作人員含淚不敢說話

曾沛慈推出新歌〈不想忘的是…〉，MV將於23日晚間六點上架。（華研國際提供）

曾沛慈於今年發行全新專輯《下週同樣時間》，單曲〈不想忘的是…〉MV將於23日晚間18：00 正式上架於曾沛慈官方YouTube頻道。歌曲訴說每個人心中那段「怎麼努力遺忘，卻始終鮮明存在」的情感，可能是愛情、親情、友情，甚至是一段來不及說再見的關係。

談起與曾沛慈的合作，導演安竹間也分享了一段讓他至今難忘的錄音回憶。他表示，曾沛慈對歌詞情緒的理解極為敏銳，第一次進錄音室討論歌詞意義時，才剛聊到創作背後的情感核心，曾沛慈便在試唱時情緒潰堤，當場唱哭了在錄音室外聆聽的所有工作人員。安竹間說：「那一刻，大家都含著眼淚互看，卻一句話也說不出口，那個畫面我到現在都還記得。」

廣告 廣告

曾沛慈笑說，與導演討論歌詞意義時，很像在聽他講戲，只是這次要演繹的是歌曲而非劇本，是一次非常特別的經驗。她坦言早有預料自己會唱到哭，「只是差別在早哭還是晚哭而已。」曾沛慈說：「當時我只擔心，完蛋我哭了，後面會不會很難唱。」同時，她也感謝安竹間導演在錄音時對她指導與肯定，「他完全明白我正在詮釋的是什麼，也覺得我已經抓到他想在這首歌裡表達的意思了，對我來說是很大的肯定。」

此次 MV 巧妙穿插了《那些你不知道的我》的劇情畫面，讓觀眾得以從片段中推敲出多條耐人尋味的情感線索。隨著〈不想忘的是…〉MV率先曝光，《那些你不知道的我》的情感輪廓也逐漸浮現，卻仍留下足夠的空白，等待觀眾親自走進故事找尋答案。戲劇的正式上映平台與日期目前仍暫時保密，製作團隊也賣了個關子，表示將於後續陸續揭曉，邀請觀眾持續關注，一同迎接這部備受期待的台劇作品。

更多中時新聞網報導

康康助卡古創業開啟善的循環

BLACKPINK 韓流推向頂流

彭佳慧、徐懷鈺登苗栗耶誕城熱唱