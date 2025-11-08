曾沛慈首登北流不戴婚戒 換450萬珠寶 羞喊：老公不要看
歌手曾沛慈出道18年，今（8日）首次站上北流舞台舉辦《關於愛這件事》巡迴演唱會，吸引超過四千名歌迷擠爆現場，以電影般章節鋪陳愛的故事——從心動、告白、考驗到成全，曾沛慈化身戀愛觀察員，戴著價值450萬Piaget伯爵「玫瑰探索愛的這件事」戒指，用超過二十首歌曲與觀眾探討「什麼是愛？」，滿場歌迷也在曾沛慈細膩溫柔的歌聲裡沉醉。
曾沛慈身穿白色禮服坐在佈滿花朵的鞦韆上。（圖／東森娛樂）
開場曾沛慈身穿白色禮服坐在佈滿花朵的鞦韆上，宛如仙女從天而降，以〈搶先看〉華麗登場，接著是超經典的歌曲〈黑框眼鏡〉搭配舞者動感十足，緊接著〈關於愛這件事〉三連發揭開序幕，充滿青春氣息又帶著成熟韻味，讓粉絲大呼「這就是初戀的模樣！」
曾沛慈港開場也表示：「今天要跟在場的每一位一起盡量度過的每時每刻，關於愛這件事都會是在我心裡面有非常非常久的回憶，這一段看似好像Ending的Talking 是我發自你內心的感動。」接著笑說自己的手在抖，即便如此她依舊穩穩的開唱，並期待粉絲都能沉醉在這個時刻，「希望這場演唱會聽完你們可以擁抱屬於你們獨一無二的感受回家。」
曾沛慈第二章「告白．我們在一起了」轉入甜蜜氛圍。（圖／東森娛樂）
演唱會第二章「告白．我們在一起了」轉入甜蜜氛圍，曾沛慈以輕快曲風〈今天陽光就是特別耀眼特別和諧〉與〈聽者有心〉讓觀眾隨著旋律輕輕擺動。曾沛慈邊跳要和男舞者互動時候，還笑喊讓來現場的老公別看。
緊接著〈連鎖反應〉、〈下週同樣時間〉節奏明快，全場跟著拍手律動，氣氛熱度不減。第三章「考驗．岔路口的我們」情緒急轉直下，曾沛慈以〈雨季〉、〈失眠的人〉、〈我不是你該愛的那個人〉三首連唱，唱出愛裡的無奈與掙扎。全場燈光化為冷藍色調，搭配雷雨聲光效果，將全場觀眾投入在悲傷氣氛中。曾沛慈動情說：「有時候我們都在愛裡迷路，但沒關係，因為那也是愛的一部分。」
曾沛慈戴著價值450萬Piaget伯爵「玫瑰探索愛的這件事」戒指。（圖／東森娛樂）
最終章「數到十．我的選擇」則回到內心的和解與成長。她以〈未命名的悲傷〉揭開章節，唱到〈慷慨〉時，視覺搭配巨型螢幕的電影級畫面，彷彿置身影廳，導播也用千萬電影機呈現曾沛慈最美畫面，把氛圍感拉好拉滿。〈不過失去了一點點〉層層堆疊情緒，曾沛慈用這幾首歌鼓勵在感情裡低潮的觀眾，用不同的角度感受愛，也許就不是這麼痛。
安可段落中，以時間倒轉為概念，帶領全場觀眾回到愛的原點，像是在說回到起點，選擇會跟當初一樣嗎？曾沛慈帶來〈傻瓜〉、〈你離開他了嗎〉、〈多年後〉、〈大風吹〉熟悉旋律勾起滿滿回憶，全場跟唱聲浪震耳欲聾。壓軸〈一個人想著一個人〉成為今晚最動人的收尾，觀眾在淚光中揮手道別。
曾沛慈笑著表示：「這場演唱會是我送給自己、也送給每一個曾勇敢愛過的人。」從音樂、造型、製作到導播拍攝規格，《關於愛這件事》把每位觀眾帶到第三視角檢視每段感情，過去忘不掉的就隨著曾沛慈的歌聲輕輕的放下，也象徵曾沛慈十年歌唱旅程的完美進化，曾沛慈也與歌迷相約能在不久的將來再見。
【更多東森娛樂報導】
曾沛慈、黃偉晉爆哭 談「摯愛離世」連工作人員都流淚
「台語情歌教父」張錦華驚傳離世 生前留下多首國歌級作品
郭書瑤哽咽！爆熱戀春風回應了 對方霸氣喊：我照顧妳
其他人也在看
張震攜手漫威《尚氣》班底！現身紐約拍新片笑：當蜘蛛人更好吧
金馬獎頒獎典禮將在11月22日舉行，張震昨天（7日）受訪，透露會跟劇組請假，會盡可能返台參加典禮，他很希望藉由電影《幸福之路Lucky Lu》二度稱帝，對自己很有信心。如果劇組會來台灣，身為東道主的他想推薦大家去迪化街、大稻埕，看看比較以前的台北。自由時報 ・ 15 小時前
中華奧會選任委員改選 郭婞淳、周天成任運動員委員會委員
中華奧會在今天進行第14屆選任委員選舉，其中運動員委員會推薦之選任委員為「舉重女神」郭婞淳以及「羽球一哥」周天成，另外也選出35位的一般選任委員，包括唐嘉鴻、黃渼茜等現任運動員。 一般選任委員當...聯合新聞網（運動） ・ 8 小時前
惡作劇! 年輕人朝煎台亂丟洗衣球 業者憂恐釀食安危機
社會中心／洪巧璇、談駿豪 台北報導年輕人惡作劇，竟把無聊當有趣。台北市信義區一間自助餐店的煎台，突然竄出白煙，老闆調監視器看才發現，原來是一群年輕人在隔壁娃娃機店，夾到一盒洗衣球後，因為好玩，就亂丟在煎台上，業者擔心，如果有客人把東西吃下肚，造成食安問題，誰來負責？中午用餐時間，自助餐店正忙碌，但卻有一名少年站在店門口前，趁店員不注意，把洗衣球丟到煎台上，隨後這群年輕人還刻意經過，對自己的惡作劇，洋洋得意。鬧劇還沒結束，過沒幾分鐘，他們又食髓知味，再度搗亂，但這次不只朝煎台丟，就連騎車路過的民眾、走在騎樓的路人，也被他們亂丟洗衣球。員警vs.自助餐店業者：「他們丟異物到我們煎台上面，導致有冒煙，你應該有看到殘留物那個洗衣球。洗衣球喔？就是怕有客人吃到。」自助餐店老闆：「好像是洗衣球疑似啦，丟到我們的煎台上，丟完之後在旁邊觀察在那邊嬉鬧，丟完一次之後，過了差不多10分鐘左右吧，又丟第二次就有冒煙，我們就趕快出來處理把火關掉，不然怕危險。」惡作劇！年輕人朝自助餐煎台、路人亂丟洗衣球 業者怒批：恐釀食安危機（圖／民視新聞）台北市信義區松山路的這間自助餐店，7號中午，有民眾告知業者，煎台冒煙，老闆覺得奇怪，調監視器來看，才發現是被惡作劇。民視記者洪巧璇：「受害的自助餐店旁邊就是夾娃娃機台，當時一群年輕人就是在這個機台裡面，夾到了洗衣球，於是就把洗衣球丟進煎台裡面。」自助餐店老闆：「其一啦食物有中毒的情形，這種事情發生的話那很危險，如果冒煙沒有辦法我沒有及時發現，如果發生火災呢影響更大。」惡作劇！年輕人朝自助餐煎台、路人亂丟洗衣球 業者怒批：恐釀食安危機（圖／民視新聞）這群年輕人把無聊當有趣，老闆會這麼氣，不是沒有原因，萬一造成食安問題，誰來負責？《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：惡作劇！年輕人朝自助餐煎台、路人亂丟洗衣球 業者怒批：恐釀食安危機 更多民視新聞報導北市府與新壽「合意解約」最新進度 李四川：最快「這天」可簽協議牛排生到懷疑人生！台中情侶IKEA用餐驚魂記：半夜上吐下瀉最新／吵架竟持「30公分」水果刀捅人 台中大里男左腹穿刺傷、臟器外露民視影音 ・ 8 小時前
神鬼女會計！自填空白支票 2年A走正德佛堂4545萬
神鬼女會計！自填空白支票 2年A走正德佛堂4545萬EBC東森新聞 ・ 8 小時前
郭富城「吻我，不要問我」掀回憶殺 驚喜揪台粉尬舞〈鯊魚寶寶〉
郭富城「吻我，不要問我」掀回憶殺 驚喜揪台粉尬舞〈鯊魚寶寶〉EBC東森娛樂 ・ 7 小時前
「台灣有事恐成日存亡危機」 高市強硬：能行使集體自衛權
「台灣有事恐成日存亡危機」 高市強硬：能行使集體自衛權EBC東森新聞 ・ 8 小時前
葡專家投書：將對台政策視為對中一環是戰略謬誤
（中央社記者曾依璇巴黎8日專電）葡萄牙自由倡議黨（IL）國會顧問暨國際關係專家葛梅斯撰文指出，歐洲對台灣議題的討論長期被視為外交上的附帶補充，被納入更廣泛的中國議題和戰略自主辯論中，但此做法已不符現實。中央社 ・ 7 小時前
很多人不知道！機車「常見加裝物」恐被檢舉吃罰單
很多人不知道！機車「常見加裝物」恐被檢舉吃罰單EBC東森新聞 ・ 7 小時前
【第二十一屆林榮三文學獎】短篇小說獎三獎栗光：當潔癖女孩變身為海參，小說就開始了
過去主要書寫散文的栗光，大約從這一、兩年開始嘗試創作小說，「我的工作需要非常地井井有條，所以〈女兒〉最初是想寫一個荒謬的東西。」得獎作以一名乖巧、有潔癖的女孩突然變成海參為中心展開，除了因為喜歡海洋而產生這個設定，「我曾去一些森林小學分享，確實會感受到那裡的學生氛圍跟其他地方不太一樣。」加上她在耕莘自由時報 ・ 7 小時前
2025年「天下永續公民獎」 中華電信勇奪冠軍殊榮
中華電信7日榮獲《天下雜誌》2025年「天下永續公民獎」大型企業服務業組第一名殊榮，更以推動AI人才培育與幸福職場文化，勇奪「天下人才永續獎」大型企業服務業第一名、及「親子天下友善家庭職場獎」，三項大獎彰顯中華電信以「數位平權、永續共榮」理念長期深耕ESG作為，廣獲各界肯定。工商時報 ・ 1 天前
中華電設數位繪本獎 (圖)
中華電信與子公司智趣王數位科技共同主辦「2025 FunPark童書星創獎」，舉辦總決賽暨頒獎典禮。中央社 ・ 7 小時前
矽品精密虎尾廠投產 展開公益活動耕耘雲林
（中央社記者姜宜菁雲林縣8日電）矽品精密在中部科學園區虎尾園區設廠，11月正式投產，已有500名員工進駐，並開始規劃斗六廠，兩廠預計帶來5000個工作機會。為落實企業社會責任，今天舉辦千人星空電影院。中央社 ・ 8 小時前
族語流轉學習傳承 引領跨世代共學
原鄉的族語與歌謠的傳承，正遭遇危機中，在屏東三地門鄉就有一場族語歌曲分享，老幼共學，其中有一位93歲的魯凱族奶奶，透過族語說故事，希望原鄉的母語及文化，能完整傳承。 小娃兒唱古謠，可愛極了。專業...大愛電視 ・ 8 小時前
巧奪天工！屏東力里圳進水塔 遺世獨立保護供水一世紀
日本水利工程師鳥居信平在100多年前為屏東平原打造兩座伏流水圳，至今仍然供水，屏東縣政府今天舉辦「力里圳」百年落成紀念活動，鳥居信平之孫鳥居徹、鳥居信平故鄉靜岡縣岱井市前市長原田英之特別來台參加，屏東縣長周春米和他們一同步入溪床，直擊藏在石壁中的進水塔，聳立溪床的雄偉建物，看似遺世獨立，卻成為「供水自由時報 ・ 6 小時前
難怪需要外籍生！6382人看富邦勇士3洋將險破紀錄慘敗1洋將的台鋼獵鷹
台北富邦勇士今（8日）在主場和平籃球館風光開幕迎戰台鋼獵鷹，獵鷹昨（7日）才送走NBA等級洋將「半獸人」Kenneth Faried，陣中僅剩翟蒙1名洋將，面對勇士的完全體陣容他們爆冷以112：76大勝36分，勇士輸分達差點破21-22賽季，2022年4月23日交手夢想家時創下的37分紀錄。太報 ・ 5 小時前
賴清德分享肉圓美味 邀請國人支持台灣豬
非洲豬瘟禁運禁宰15天，11月7日凌晨起終於恢復豬隻拍賣與屠宰運輸，豬肉攤也重新開張。為提振國人消費信心，賴清德總統8日親上火線，透過影片分享自己愛吃的肉圓、小籠包等用台灣豬作成的美味小吃，並邀請國人一起用行動繼續支持台灣豬，也呼籲民眾共同防疫，不要從國外寄回、帶回任何違禁的肉製品，期待台灣豬肉能夠早日重返國際市場。中時新聞網 ・ 9 小時前
疑吵架起殺意 台中6旬男持刀行兇 友「臟器外露」險喪命
台中大里區61歲李姓男子疑似酒後與56歲賴姓朋友起爭執，竟持水果刀行兇！賴男左腹部被刺傷至臟器外露，所幸送醫後已脫離生命危險。李嫌在聽聞有人報警後立即騎機車逃逸，警方火速展開搜索，於15分鐘內將其逮捕歸案。霧峰分局內新派出所長高俊傑表示，全案依殺人未遂、傷害等罪嫌移送台中地檢署偵辦。目擊民眾形容，「傷者當時幾乎要昏倒，刀子插在身上，流了不少血！」TVBS新聞網 ・ 4 小時前
老公不要看！曾沛慈手抖又腿軟 450萬超閃鑽戒畫面曝光
曾沛慈今晚在台北流行音樂中心開唱，舉辦「關於愛這件事」台北站，門票完售吸引超過4000名粉絲力挺，開場她身穿白色禮服，坐在佈滿花朵的鞦韆上，宛如仙女般從天而降。她選唱《搶先看》華麗登場，接著率領舞者嗨跳《黑框眼鏡》，接著選唱演唱會主題歌《關於愛這件事》。心情雀躍的曾沛慈，笑曝自己緊張到手抖又腿軟，「自由時報 ・ 6 小時前
你禮貌嗎？信義區醉男問2「低胸辣妹」是男是女 3人打成一團皆送辦
警方調查，30歲台籍陳姓男子凌晨酒醉坐在路旁石墩休息時，看見兩名身穿低胸上衣、短裙的「辣妹」站在附近以泰語聊天，遂趁著酒意上前以泰語詢問對方是男是女？對方認為陳男很沒禮貌，雙方爆發口角推擠衝突。其中，35歲泰籍男子拿起腳上的高跟鞋毆打陳男的額頭，陳男也揮拳反...CTWANT ・ 8 小時前
久違辦大型演唱會！曾沛慈登北流「唱到手在抖」轉型唱跳歌手
歌手曾沛慈在北流舉辦久違的大型演唱會，為粉絲帶來一場精彩的音樂饗宴。她以優雅的白紗裝扮坐在花朵鞦韆上華麗登場，整場演出涵蓋快歌、抒情歌曲，展現全方位的音樂實力。曾沛慈坦言自己唱到手都在顫抖，同時透露這場演唱會早在專輯籌備階段就已開始策劃，就是要給歌迷一個重大驚喜。TVBS新聞網 ・ 4 小時前