曾沛慈首登北流不戴婚戒 換450萬珠寶 羞喊：老公不要看

曾沛慈首次站上北流舞台舉辦《關於愛這件事》巡迴演唱會。（圖／東森娛樂）





歌手曾沛慈出道18年，今（8日）首次站上北流舞台舉辦《關於愛這件事》巡迴演唱會，吸引超過四千名歌迷擠爆現場，以電影般章節鋪陳愛的故事——從心動、告白、考驗到成全，曾沛慈化身戀愛觀察員，戴著價值450萬Piaget伯爵「玫瑰探索愛的這件事」戒指，用超過二十首歌曲與觀眾探討「什麼是愛？」，滿場歌迷也在曾沛慈細膩溫柔的歌聲裡沉醉。

曾沛慈身穿白色禮服坐在佈滿花朵的鞦韆上。（圖／東森娛樂）

開場曾沛慈身穿白色禮服坐在佈滿花朵的鞦韆上，宛如仙女從天而降，以〈搶先看〉華麗登場，接著是超經典的歌曲〈黑框眼鏡〉搭配舞者動感十足，緊接著〈關於愛這件事〉三連發揭開序幕，充滿青春氣息又帶著成熟韻味，讓粉絲大呼「這就是初戀的模樣！」

曾沛慈港開場也表示：「今天要跟在場的每一位一起盡量度過的每時每刻，關於愛這件事都會是在我心裡面有非常非常久的回憶，這一段看似好像Ending的Talking 是我發自你內心的感動。」接著笑說自己的手在抖，即便如此她依舊穩穩的開唱，並期待粉絲都能沉醉在這個時刻，「希望這場演唱會聽完你們可以擁抱屬於你們獨一無二的感受回家。」

曾沛慈第二章「告白．我們在一起了」轉入甜蜜氛圍。（圖／東森娛樂）

演唱會第二章「告白．我們在一起了」轉入甜蜜氛圍，曾沛慈以輕快曲風〈今天陽光就是特別耀眼特別和諧〉與〈聽者有心〉讓觀眾隨著旋律輕輕擺動。曾沛慈邊跳要和男舞者互動時候，還笑喊讓來現場的老公別看。

緊接著〈連鎖反應〉、〈下週同樣時間〉節奏明快，全場跟著拍手律動，氣氛熱度不減。第三章「考驗．岔路口的我們」情緒急轉直下，曾沛慈以〈雨季〉、〈失眠的人〉、〈我不是你該愛的那個人〉三首連唱，唱出愛裡的無奈與掙扎。全場燈光化為冷藍色調，搭配雷雨聲光效果，將全場觀眾投入在悲傷氣氛中。曾沛慈動情說：「有時候我們都在愛裡迷路，但沒關係，因為那也是愛的一部分。」

曾沛慈戴著價值450萬Piaget伯爵「玫瑰探索愛的這件事」戒指。（圖／東森娛樂）

最終章「數到十．我的選擇」則回到內心的和解與成長。她以〈未命名的悲傷〉揭開章節，唱到〈慷慨〉時，視覺搭配巨型螢幕的電影級畫面，彷彿置身影廳，導播也用千萬電影機呈現曾沛慈最美畫面，把氛圍感拉好拉滿。〈不過失去了一點點〉層層堆疊情緒，曾沛慈用這幾首歌鼓勵在感情裡低潮的觀眾，用不同的角度感受愛，也許就不是這麼痛。

安可段落中，以時間倒轉為概念，帶領全場觀眾回到愛的原點，像是在說回到起點，選擇會跟當初一樣嗎？曾沛慈帶來〈傻瓜〉、〈你離開他了嗎〉、〈多年後〉、〈大風吹〉熟悉旋律勾起滿滿回憶，全場跟唱聲浪震耳欲聾。壓軸〈一個人想著一個人〉成為今晚最動人的收尾，觀眾在淚光中揮手道別。

曾沛慈笑著表示：「這場演唱會是我送給自己、也送給每一個曾勇敢愛過的人。」從音樂、造型、製作到導播拍攝規格，《關於愛這件事》把每位觀眾帶到第三視角檢視每段感情，過去忘不掉的就隨著曾沛慈的歌聲輕輕的放下，也象徵曾沛慈十年歌唱旅程的完美進化，曾沛慈也與歌迷相約能在不久的將來再見。

