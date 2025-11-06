曾沛慈黃偉晉談愛的無常淚灑攝影棚

曾沛慈北流演唱會門票完售，虛榮心被滿足。

記者戴淑芳∕台北報導

曾沛慈11月8日北流演唱會門票完售，讓她笑說：「虛榮心被滿足」，但搭檔黃偉晉主持的《下週同樣時間》迎來最後一集，也讓兩人忍不住淚灑攝影棚。

影視歌三棲的曾沛慈，11月8日將在台北流行音樂中心舉辦《關於愛這件事》巡迴演唱會，門票於近期完售，曾沛慈表示，原本並沒有特別在意，但隨著票數越來越少，也開始祈禱可以完售，很開心最後有達成，她笑說：「虛榮心被滿足了。」

除了專心準備演唱會，曾沛慈前陣子也挑戰全新領域，和黃偉晉一同主持八大電視《娛樂百分百》YouTube頻道限定單元《下週同樣時間》，惟節目在5日迎來最後一集，兩人真情流露，聊到淚灑攝影棚，連一旁的工作人員也忍不住流淚。

《下週同樣時間》每集都會探討關於愛的不同面向，最後一集的主題是「愛的無常」。曾沛慈分享去東京獨旅散心時，卻收到了家中狗狗過世的消息，令她非常遺憾與自責。

黃偉晉則想起逃避看到他的媽媽在醫院化療的樣子，「我就覺得……沒看到好像就沒有發生這件事情。」後來黃偉晉開始想要去彌補，沒想到，媽媽就離開了，手機裡留給他的訊息，不忘對他鼓勵與加油。