曾沛慈《浪姐》首度奪冠 聽到結果愣住狂問：這是對的嗎
【緯來新聞網】中國女團競演節目《乘風2026》第四次公演成績揭曉，曾沛慈站上排名頂端，現場一句「這是對的嗎」反覆確認，瞬間在社群掀起討論。
曾沛慈《乘風2026》首度奪冠。（圖／翻攝微博）
該節目又稱《浪姐7》，本季話題不斷。製作單位於12日公布第四次公演排名，曾沛慈以217分的個人乘風值拿下第一，這也是她參賽以來首度登頂。緊追在後的張月與李小冉，同樣繳出亮眼成績。
值得一提的是，曾沛慈在這場公演前身體狀況並不理想，仍堅持完成高難度的唱跳舞台。當主持人念出她的名字時，她臉上毫不掩飾的反應被鏡頭完整捕捉，相關片段隨即衝上熱搜，成為本季討論度最高的畫面之一。
上台領獎時，曾沛慈感性致詞，形容獎牌拿在手裡分量很輕，承載在心裡的意義卻格外沉重。她也把握機會向長期支持的歌迷道謝，並承諾日後會持續精進，帶來更多舞台與音樂作品。
對於這次奪冠，多數觀眾認為曾沛慈實至名歸，肯定她帶傷上陣的敬業態度，社群上不乏「值得」、「等很久了」等留言。出身台灣樂壇的她，近年積極跨足中國綜藝舞台，此番在《乘風2026》交出第一名成績，也讓外界更加期待她後續的表現。
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