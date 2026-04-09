曾沛慈《浪姐7》拼到凌晨5點才下班！滿臉疲累仍下車關心粉絲 暖心互動超圈粉

《乘風2026》（浪姐第七季）正緊鑼密鼓錄製中，有粉絲直擊曾沛慈在4月8日清晨5點才結束訓練下班，疲憊的狀態引發關注。然而令人感動的是，她即便累到需要隨身攜帶霧化器，仍在聽到粉絲呼喊後，特地下車與大家互動，展現暖心一面。

據悉，女星們近期正為了首次公演的小考進行密集排練。曾沛慈身為隊長，除了要練好團體歌曲《一半一半》，還需要額外多學一首歌，時間壓力非常巨大。

在粉絲拍到的影片中，曾沛慈下班時已經滿臉倦容，手上更被拍到拿著霧化器，顯見身體已經發出警訊。雖然舞蹈向來不是她的強項，但她的努力沒有白費，經過密集特訓後，小考的呈現效果出乎意料地好，被網友盛讚「有實力又努力」。

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儘管自己已經累到極點，當曾沛慈在車上聽到粉絲叫喊時，仍立刻下車走向人群打招呼。影片中可以看到她神情疲憊，仍親手接下每一封信，並第一時間叮嚀粉絲：「早點回家，不要讓爸爸媽媽擔心。」貼心照顧粉絲的舉動讓在場所有人動容，也展現出她溫柔的一面。

曾沛慈在《浪姐7》初舞台以全開麥演唱《一個人想著一個人》，拿下317萬票斷層第一，驚人的實力與人氣讓她成為全場焦點。但也正因如此，她對自己的要求更高，不願辜負觀眾的期待。網友紛紛湧入社群留言，既心疼又敬佩地表示「拜託照顧好身體」、「最怕有實力的人比你還努力」。

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