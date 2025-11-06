曾沛慈、黃偉晉爆哭 談「摯愛離世」連工作人員都流淚

影視歌三棲的曾沛慈和黃偉晉一同主持YouTube節目落淚。（圖／華研國際提供）





影視歌三棲的曾沛慈本週六（11/8）將在台北流行音樂中心舉辦《關於愛這件事》巡迴演唱會，前陣子也挑戰全新領域，和黃偉晉一同主持YouTube頻道限定單元《下週同樣時間》，昨（5日）迎來節目最後一集，兩人真情流露，聊到淚灑攝影棚，連一旁的工作人員也忍不住流淚。

曾沛慈演唱會門票於近期完售，表示原本並沒有特別在意，但隨著票數越來越少，也開始祈禱可以完售，很開心最後有達成，笑說：「虛榮心被滿足了。」感受到粉絲們的心意，曾沛慈感動地說：「我全人全心全部獻上！希望當天大家可以非常享受在這場演唱會當中。」

曾沛慈將在台北流行音樂中心舉辦《關於愛這件事》巡迴演唱會。（圖／華研國際提供）

和黃偉晉主持《下週同樣時間》每集都會探討關於愛的不同面向，最後一集的主題是「愛的無常」。曾沛慈分享之前有段時間，自己的狀況非常不好，於是決定要去東京獨旅散心，沒想到就在她抵達東京之後，卻收到了家中狗狗過世的消息，「那天我自己一個人在東京的豬排店，收到狗狗過世的消息，我就看到我的眼淚不斷滴落在豬排上，然後走出店門口的時候，我不知道我要去哪裡。」沒能見到狗狗最後一面令她非常遺憾，也對此感到十分自責，甚至在心裡罵自己：「曾沛慈你就非要選這個時間出去嗎？」

曾沛慈和黃偉晉主持YouTube節目，談「愛的無常」落淚。（圖／華研國際提供）

黃偉晉則想起他的媽媽，表示在他媽媽開始在醫院化療那陣子，他們就比較少碰到面，他坦言：「我會很想逃避看到她變了一個樣子的畫面，我就覺得……我沒看到好像就沒有發生這件事情。」後來黃偉晉開始想要去彌補，想做一些事情讓她知道兒子有在關心她，「我去山上拍星空，還有拍到流星，我傳那個影片給我媽，說：『有流星耶！給妳看，很漂亮，送給妳。』」但是過了兩三天，媽媽卻已讀不回，令他感到十分困惑，沒想到又過了幾天，媽媽就離開了。媽媽離開之後，黃偉晉收到姐姐傳來的截圖，竟然是媽媽手機裡有一則尚未傳出去給他的訊息，內容是對他的鼓勵與加油。黃偉晉哽咽地說：「對我來說很像是穿越時空的訊息，在那個當下我知道她已經走了，可是過幾天我才收到她的這段話，那是個很奇怪的感覺，很像我媽在跟我講最後一次的加油跟鼓勵。」

最後兩人也感謝「粉絲的愛」，曾沛慈說：「我以前看過留言，有粉絲告訴我說，男友車禍突然走了，他聽〈不過失去了一點點〉得到安慰。」黃偉晉則分享：「有一個粉絲說他有很嚴重的憂鬱症，可是他每次看到我在節目發瘋，他就會好很多，得到舒緩。」兩人都表示，在好幾個深夜想放棄這個工作的時候，是粉絲的留言把他們拉回來的。

曾沛慈和黃偉晉認識多年。（圖／華研國際提供）

認識多年的好友曾沛慈與黃偉晉，透過這次一起主持節目對彼此更加熟悉，曾沛慈更忍不住在節目上對黃偉晉真情告白：「很榮幸跟你一起主持這個節目。」甚至霸氣宣言：「如果再有人罵你，給我試試看！我要捍衛黃偉晉！」黃偉晉則開玩笑回應：「怎麼可能？下次我出事妳沒有PO文試試看。」令兩人當場笑翻，展現了兩人的好感情。



