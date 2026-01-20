曾治豪遭惡煞「猛砍12刀」！ 父親賀一航病床前流下男兒淚

賀一航兒子（曾治豪）近日在節目上指出，從小因缺乏父母的關愛，走上了歪路，最終遭到惡霸襲擊，身中12刀，險些喪命。這起事件引發了社會的廣泛關注。小賀的父親賀一航在病榻前見到兒子受重傷，情緒激動，流下了男兒淚，讓人感受到深厚的父子情。

賀一航兒子（曾治豪）近日在節目上指出，從小因缺乏父母的關愛，走上了歪路，最終遭到惡霸襲擊，身中12刀，險些喪命 。（圖／TVBS提供）

小賀在成長過程中缺乏父母的陪伴，與不良朋友交往，叛逆行為頻繁。他回憶起曾經的荒唐事，甚至在牆上噴漆寫下「恨」字。直到一次與朋友宵夜時遭遇惡煞襲擊，才讓他深刻體會到家庭的溫暖。小賀的父親賀一航此時首次流下眼淚，展現了父子之間難以言喻的情感。

這次事件不僅反映了家庭關係的重要性，也引起社會對青少年問題的關注。小賀的故事提醒我們，缺失的愛可能會導致年輕人走上歪路，期待社會能夠給予更多的關懷與支持。

