曾涉持槍闖女廁 邊境探員用藥過量猝死

曾涉酒後持槍闖女廁並襲警的前美國邊境巡邏隊警員霍奇森(Isaiah Hodgson)，8月22日中午被發現陳屍河濱縣海梅特市（Hemet）近郊父母住處，年僅29歲。警方初步研判，死因疑為藥物過量，未發現他殺跡象，完整驗屍報告仍待釐清。

根據河濱縣警長辦公室，當日中午12時45分左右接獲報案，趕往艾佛塞特圓環(Avocet Circle)25000號街區一處住家，抵達後發現霍奇森已死亡，現場未見可疑跡象。

廣告 廣告

霍奇森生前原定出庭面對多項刑事指控，包括一項對執法人員施以傷害的重罪，及三項妨害公務重罪。根據洛杉磯縣地方檢察官辦公室資料，今年7月7日傍晚，霍奇森在長堤市海濱村(Shoreline Village)一間餐廳內，酒後持槍闖女廁，遭一名女性目擊後向店家通報；霍奇森離開餐廳時仍配槍在腰，並被保全發現身上攜帶彈匣。

警方趕抵後試圖逮捕霍奇森，但他拒絕配合並與警方爆發肢體衝突，造成一警員受傷。此外，霍奇森還涉另一案件，曾於6月在皮柯里維拉市(Pico Rivera)參與一次移民突襲，拘留美國公民馬丁尼茲(Adrian Martinez)，引發外界對執法程序質疑。

由於他的過世，所有相關訴訟預計將終止。

更多世界日報報導

柏加大「智能病毒」提煉稀土 美中供應鏈角力添新變數

非川普說了算 貝森特：普發2000元關稅紅利須立法 成本恐逾6000億

報到拘捕頻發 華人考慮放棄移民、提前返中