曾涉暴力討債、囚禁女友 「狗頭幫首腦」驟逝瓦解

記者吳崑榆、陳逸潔、劉瀚煒、王子瑜 / 南投報導

綽號「瘋寬」角頭，他長年在濁水溪經營砂石買賣及地下賭場，還把比特犬頭像作為「通行證」，向砂石車司機抽收規費，因此被稱為「狗頭幫」首腦，作風強悍心狠手辣，過去涉及恐嚇、暴力討債、囚禁女友等多起案件，知情人士透露，「瘋寬」利益擺第一，遇到事情特別霸道。

2021年霹靂小組從毯子裡揪出綽號「瘋寬」的嫌犯，警方查出他將黑手伸進疏濬工程，恐嚇水利署公務員核發通行證。

霹靂小組幹員（2021.3.10）：「趴下趴下趴下。」

霹靂小組從毯子裡揪出綽號「瘋寬」的嫌犯，旁邊的比特犬叫個不停，2021年警方查出，他涉嫌把黑手伸進疏濬工程，恐嚇水利署公務員核發通行證。

廣告 廣告

知情人透露，「瘋寬」把利益看很重，且作風相當霸道。

知情人士：「就可能砂石場跟賭博吧！利益看很重啦，就是有關利益的，可能就是脅迫威脅這樣子。」

外界稱他為「狗頭幫」首腦，這名吳姓角頭綽號「瘋寬」，在濁水溪經營砂石買賣，還把愛犬的頭像做成識別標章，要求所有砂石車司機貼上，證明是自己人，並抽收規費，他作風強悍心狠手辣，過去涉及恐嚇、暴力討債、囚禁女友等多起案件。

外界稱他為「狗頭幫」首腦，還把愛犬的頭像做成識別標章，要求所有砂石車司機貼上，證明是自己人，並抽收規費。

2022年他曾在臉書上抱怨，「請還給我這個黑道一個小小的公道可以嗎？」更說，「動員100多名警察來抓我，難道坐過牢就是黑道，就不能讓我好好工作安享晚年」。

如今首腦「瘋寬」驟逝，「狗頭幫」也瞬間瓦解。

知情人士：「人比較直率啦，人不錯啦，遇到事情比較霸道，就瘋瘋的啊。」

「瘋寬」在地方上作風強悍，惡名昭彰，但如今隨著他驟逝，所謂的「狗頭幫」也瞬間瓦解。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

更多三立新聞網報導

跳槽英特爾！台積電正式提告羅唯仁 經濟部發聲了

中國打錯算盤！高市早苗支持度72%仍未封頂 學者：越打壓、日本越挺

毒海鮮流入市場！台人愛吃「3水產」重金屬超標 業者名單曝

好市多黑五超殺！他大推「1款吹風機」折700 會員搶買：頭髮乾超快

