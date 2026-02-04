曾涉江南案！竹聯幫前大老吳敦77歲病逝 黑白兩道震驚

竹聯幫大老吳敦傳出離世，2025年發行回憶錄談江南案。翻攝書封



台灣知名黑幫竹聯幫早期大老吳敦，傳出辭世消息。家屬證實昨天（3）日辭世，享壽77歲，根據了解，吳敦是最早一代的竹聯幫成員，甚至搏得「鬼見愁」的稱號，後來因涉及江南案被捕，出獄後轉往影視圈發展，也曾經捧紅不少郝劭文等明星，也被封為影視大亨，吳敦人生謝幕，也讓黑白兩道都震驚。

根據了解，吳敦於2026年2月3日辭世，享壽77歲。吳敦與藍祖蔚去年共同出版回憶錄《江南案與我的一生：吳敦回憶錄》。藍祖蔚也在臉書發文回憶，「2025年2月10日，朱延平導演打電話給我，提到吳敦想寫回憶錄，為江南案留下一個當事人的說法：吳敦最近身體很差，在洗腎，所以他覺得再不寫，以後可能就來不及了，江南案的人都死了，只剩他一個。」

藍祖蔚說，「訪談期間吳敦幾次醫院來去，身子一天比一天虛弱，我在六月交出了近八萬字的文稿。10月出書，總算給他、給台灣近代史，留下一個個人觀點的回憶錄。」藍祖蔚也嘆，「他只是大時代的一個小人物，他卻擾動了那個時代，蔣家王朝劃下句點，他也陰錯陽差發揮了始料未及的影響力。」

談到吳敦的影視圈發展，藍祖蔚也說，「他捧紅的郝劭文與釋小龍，也算是1990年代台灣電影的熱鬧章節。俱往矣，時代落幕，希望那本回憶錄還能見證那個混亂年代的風風雨雨。」

