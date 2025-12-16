曾涉知名電視台「持槍嗆聲假新聞」 中部角頭郭平輝癌逝

18年前的事件仍讓人記憶猶新！中部的知名角頭郭平輝，在本月（12月）13日罹癌過世，享壽65歲，他生前曾主導「TVBS亮槍嗆聲假新聞」事件，告別式將在本月底舉行。

郭平輝。（圖／資料畫面，中天新聞）

回顧他65載的人生，18年前他涉嫌教唆黑幫人物周政保，拍攝「亮槍嗆聲」的影帶，在TVBS播出後震撼社會，後來被踢爆影帶竟是由時任TVBS駐地記者的史鎮康拍攝，史男也因為這起「亮槍嗆聲假新聞」事件徹底離開新聞圈、幾年後捲入「刑事戰將」林明佐的貪汙案。

周政保的亮槍嗆聲影帶假新聞曾震撼社會。（圖／資料畫面，中天新聞）

郭平輝的死因據悉是癌症，今年9月確診到離世僅短短3個多月，據《ETtoday》的報導，家屬透露告別式會「盛大舉辦，會很熱鬧」，地點在台中殯儀館的「景福廳」舉行，時間是本月29日的上午10點，預計將有不少商界、政界人士前來弔唁。

郭平輝的 訃聞 。（圖／家屬提供）

