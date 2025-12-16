曾涉買春風波！天才鋼琴家長年憂鬱「手寫信」引恐慌 韓警登門救人

林東赫清晨曬出的手寫信讓網友、親友憂心忡忡，韓警及時出動救援。翻攝IG@donghyeklim.official

韓國41歲知名鋼琴家林東赫今（16日）清晨7點多突然在IG上傳手寫信，字裡行間暗示著輕生念頭，讓警方緊急出動，所幸及時救下林東赫，目前他正在醫院接受治療，並無生命危險。

親筆信吐憂鬱纏身

林東赫今早7點左右，突然在個人IG公開一篇長文親筆信，在信中坦言「一輩子以演奏家身分生活，卻長期飽受嚴重憂鬱症折磨」，並透露從2015年起「一天也不曾間斷地服用抗憂鬱藥物」，更在信中寫道，「音樂就是我的全部」、「在我離開之後，將會公開一些資料」，整封信的內容都讓粉絲及網友憂心忡忡，深怕林東赫自尋短見。

韓國警方在網友及林東赫親友的相繼通報下，約在8點半趕赴他位於首爾瑞草洞的住處，順利將他救出，目前林東赫在醫療團隊的照護下治療靜養。

林東赫在國際古典樂壇享有盛名。翻攝IG@donghyeklim.official

林東赫清晨在IG上傳親筆信，暗示著輕生念頭，文末還寫下時間並蓋了指印。翻攝IG@donghyeklim.official

而引爆這起輕生騷動的林東赫，在韓國古典樂壇有「天才鋼琴家」美譽，5歲就開始學習鋼琴的他，在三大國際鋼琴賽事皆有亮眼成績。包括2003年伊莉莎白女王國際音樂大賽的第3名、2005年蕭邦國際鋼琴大賽與哥哥林東閔並列第3名、2007年柴可夫斯基國際音樂大賽獲得第4名，以細膩卻深刻的演奏，享有國際聲譽。

天才鋼琴家曾被控買春！離婚也爆醜聞

不過前途看好的林東赫，2019年曾被前妻指控在離婚訴訟期間，透過通訊軟體傳送不雅照及訊息給對方，當時檢方以不起訴作結。林東赫信中重申，「我沒有傳送任何不雅內容，當時也並非處於離婚訴訟中。」更指控前妻曾對他施以長期暴力。

林東赫還寫道：「我的媽媽、阿姨都因憂鬱症過世。」並提到2020年因涉嫌在首爾江南區按摩店買春，因違反《性交易仲介等行為處罰相關法律》被判罰100萬韓元（約新台幣2.3萬元）一事，坦言「我的人生中曾有性交易經驗，這是我的錯。」並表示或許是因為長期生活在性交易合法的德國，才讓自己的罪惡感變低，並為此致歉。

最後更在文末寫道，「我或許並不高尚，但我的音樂不是如此。希望幸福與好運降臨在各位身上，這段時間因為大家而感到幸福，心懷感謝。」最後更用英文寫上「I love you so much！」並標註信件寫於12月16日清晨5點35分，旁邊還蓋上了指印，顯示身心狀況逼近崩潰邊緣。新聞曝光後，也讓網友惋惜地說：「無法相信世界認可的鋼琴家竟然獨自承受這樣的痛苦。」、「希望他能早日康復，重新回到喜愛的音樂世界。」

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



