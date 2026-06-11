曾涉酒駕教授退出市政顧問團 柯志恩重申持續推動修法

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柯志恩表示，市政顧問團隊個別顧問曾涉酒駕之事曝光後已達成不加入市政顧問團的結論。 圖：柯志恩服務處/提供（資料照）

[Newtalk新聞] 針對外界關切國民黨高雄市長參選人柯志恩的市政顧問團隊首波名單中，個別顧問曾涉酒駕一事，柯志恩今(11)日嚴正表示，對毒駕與酒駕一直都是抱持零容忍態度，絕無任何退讓空間。該顧問也表明不願個人事件模糊市政顧問團成立初衷，經過雙方討論後，已達成不加入市政顧問團的結論；對於社會各界對名單做出的意見與提醒，團隊也表達尊重與感謝。

柯志恩說明，市政顧問團成立的宗旨，在於廣納百川、參考各界願意為高雄奉獻的專家學者意見，此次市政顧問團成員來自不同領域，涵蓋教育、產業、社福及公共事務等面向，這些專家學者之所以願意站出來，完全是基於對高雄未來發展的熱忱與對柯志恩專業治理理念的認同，對於所有願意伸出援手、共同為高雄市民的問題提出解方的人才，柯陣營都抱持感恩與開放的態度。

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此次列名的市政顧問團馮姓副教授，具備公共關係與廣告專長，也曾任政黨政策會研究員，對教育與公共事務有其專業地位與學術經驗。該名教授在十幾年前犯下酒駕錯事，之後也負起相關法律責任。馮副教授也說明，不願個人事件模糊市政顧問團成立初衷；雙方討論後，已達成不加入市政顧問團結論。

柯志恩說明，當初聘任市政顧問的核心考量，在於其專業政策能力，而非進行政治性的思想審查或身家調查，團隊找的是能治理高雄問題的專家，而非針對每一位參與者進行全面性的個人背景審查，這是對待專業人才的基本尊重。

最後，柯志恩強調，自己對酒駕與毒駕始終保持零容忍態度，除了提案修法加重毒酒駕刑責，她也會繼續主張加強執法、提高違法成本等內容，捍衛用路人安全，不因任何個案而有所動搖，也歡迎社會各界用最高的道德標準，持續理性監督。

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