曾涉88會館案！ 小隊長翹班忙搬酒.溢領加班費50萬交保

新北市 / 綜合報導

新北市刑大偵二隊陳姓小隊長曾涉入88會館案，檢調持續跟進，近日發現陳姓小隊長在上班 時 多次前往案件關鍵人物「茶壺邱」的店舖幫忙搬酒，更涉嫌溢領加班費，而茶壺邱涉嫌逃漏稅遭到送辦，兩人是遭到約談。

陳姓小隊長雙手插著口袋，在調查局人員，陪同下走進北檢，他涉嫌溢領加班費遭到調查，不僅如此檢調更查出，他在上班時間跑到，這位大咖的茶行幫忙搬酒，穿著藍色外套一頭白髮，法警律師陪同從樓梯走下，綽號「茶壺邱」的邱姓商人，來頭不小不僅和警界關係良好。

廣告 廣告

也和88會館負責人郭哲敏關係不錯，他涉嫌逃漏稅今(12)日同樣遭到約談，記者張權說：「新北市刑大陳姓小隊長，被查出常常出入，與郭哲敏熟識的酒商，綽號茶壺邱的店內，而這間店非常隱密，就藏在南京西路這條巷弄內。」

附近住戶說：「我有看過他走路感覺他是生病，我以為他生病啦走得很慢。」根據瞭解陳姓小隊長，不僅上班時間出入店面，還溢領加班費，光去年就溢領三萬塊，檢調更查出，他在茶壺邱和郭哲敏之間，幫忙協商高額酒類交易，每年金額破千萬。

陳姓小隊長被涉及，詐欺偽造文書等罪50萬元交保，而茶壺邱則以30萬元交保，2019年黃國昌爆料，時任中山分局的林姓隊長，在郭哲敏的會所賭天九牌，在桌邊幫忙洗牌的就是陳姓小隊長，兩人都因此遭到懲處。

新北市刑警大隊副大隊長龍海光說：「陳員於勤務時間從事非公務行爲，疑有詐領財物，虛報超勤等情事，相關涉案情節將持續調查釐清。」過去就曾捲入88會館事件，遭到懲處如今小隊長，再被揪出另涉不法，警界爭議再度引發討論。

原始連結







更多華視新聞報導

刑事局警官赴宴88會館不服遭申誡 興訟敗訴確定

88會館案林秉文棄保潛逃 調查局列外逃名單 可能藏匿地點曝

高檢署檢察官因「赴88會館」遭免職 轉任北檢觀護人

