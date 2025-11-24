曾淚訴「躁鬱症15年」求免押！陳歐珀500萬交保 睽違174天重獲自由

陳歐珀。資料照片

民進黨立委陳歐珀涉嫌收賄、詐領助理費，不法所得高達874萬餘元，台北地檢署8月28日偵結，依貪污治罪條例收賄、利用職務詐取財物罪、洗錢防制法等罪起訴，求處24年2月；陳歐珀今年6月4日遭聲押禁見至今已174天，北院24日裁定500萬元交保，限制出境出海並裝電子腳環科技監控。

北院8月28日召開羈押庭，訊後裁定陳歐珀羈押禁見3個月，當時陳歐珀提出抗告，在書狀中提及自己「罹患中重度躁鬱症迄今約15年，平日即常有畏寒、盜汗、淚腺無法流淚、無法入眠、厭世、認知下降等症狀，有不適合羈押的病症，且本件非無不能以其他方式替代羈押，故無羈押的必要。」

針對陳歐珀的抗告，高院合議庭認陳歐珀犯罪嫌疑重大、當時案情尚屬晦暗不明，且本案牽涉人數眾多，共同被告恐有串證之虞，認有羈押必要，駁回抗告。

如今陳歐珀羈押至今已174天，押期屆滿，北院24日召開羈押庭，裁定陳歐珀500萬元交保，限制出境出海，並裝電子腳環科技監控。

回顧本案，檢調獲報，陳歐珀在擔任立委期間涉嫌浮報助理費，今年6月指揮法務部廉政署持法院核發的搜索票，搜索被告李姓助理等3人住居所共3處，並通知4名助理以及陳歐珀妻子徐慧諭等人到案說明，後被移送北檢複訊，全案朝《貪污治罪條例》公務員利用職務上之機會詐取財物罪嫌、《刑法》行使公務員登載不實公文書罪嫌偵辦，8月28日北檢偵結，依貪汙、洗錢及財產來源不明等罪起訴，對陳歐珀求刑24年2月。

陳歐珀近年官司纏身，他於2023年捲入im.B吸金案，因接受主嫌曾耀鋒無償提供辦公室、座車而退選，當時北檢共起訴曾耀鋒等31人，陳歐珀部分仍在他字案偵辦中，後又被檢舉擔任立委期間，利用職權推動法案護航聯興國際物流公司取得商業利益，並收取不正當利益，因而遭到羈押。



