曾淪通緝犯！「阿共」扛瓦斯桶重返高山協作生活 揭山難發生當「人肉救護車」

《高山遊民》主角「阿共」（趙國恭）長年任職於「九九山莊」、「三六九山莊」與「七卡山莊」。海鵬影業提供

承載百岳登山記憶、講述「高山協作」生命故事的紀錄電影《高山遊民》，將於本週六（12月6日）登高放映，在雪霸國家公園遊客中心舉行「雪霸特映會」，廣邀山友共同欣賞。觀眾可登錄雪霸國家公園表單報名。《高山遊民》將於2026年1月9日全台正式上映。

這場特映會極具意義，不僅因為雪霸國家公園是電影拍攝地點之一，片中主角高山協作「阿共」（趙國恭）更長年任職於「九九山莊」、「三六九山莊」與「七卡山莊」，這些山屋對山友們而言是登山旅途中最熟悉的光。導演王安民將出席這場「雪霸特映會」映後座談，分享他拍攝該片長達四年的有趣歷程。

協作「阿共」跌入人生谷底後重返山林 昔日三六九山莊畫面成共同回憶

紀錄電影《高山遊民》故事聚焦高山協作「阿共」，他原是風光的高山嚮導，更曾登上《台灣全記錄》節目。卻因誤陷賭債深淵而跌入人生谷底，經歷逃亡、通緝、入獄後，最後他再次背起瓦斯桶、走回協作員的日常，選擇重新回到他最熟悉與熱愛的山林生活。

值得一提的是，由於「三六九山莊」目前正在進行改建，原始外觀已成歷史，導演王安民表示「山莊承載許多國人的回憶，更是阿共的『家』」。昔日的「三六九山莊」在片中完整重現，成為數代山友的共同回憶與見證。

《高山遊民》導演王安民邀山友登雪霸看電影《高山遊民》昔日「三六九山莊」完整重現。海鵬影業提供

歷經四年深入百岳拍攝五十次 鏡頭捕捉高山協作「人肉救護車」感人身影

《高山遊民》歷經四年拍攝，拍攝團隊走訪超過五十次深入中央山脈與百岳群峰，包括大霸尖山、雪山、玉山、奇萊與合歡群峰等經典山景。難得的是，雪霸管理處特別核准該片長期駐點拍攝，使拍攝更加順利及完整。

導演王安民感慨，照護山友們飲食的高山協作，其實也是「人肉救護車」，常在山友們歷經生死交關時刻扮演最重要角色，卻也是山中最寂寞的存在。王安民有次從玉山國家公園管理員「Kisu」口中得知，每每發生山難，第一個衝鋒救人的永遠都是阿共，對他的熱忱善良感到欽服。

這部紀錄片曾以短片版榮獲桃園城市紀錄片獎首獎、新北市紀錄片獎優選。導演王安民將其發展為長片，不僅入選金馬創投會議，更帶領觀眾走入群山中，呈現臺灣的登山文化，並深入探討高山協作不為人知的人生，重新塑造高山與人們的距離與溫度。



