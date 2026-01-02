曾演出《功夫》乞丐！香港知名武術指導袁祥仁病逝 享壽69歲

香港知名武術指導袁祥仁病逝，享壽69歲。翻攝臉書



香港知名武術指導、武打演員袁祥仁傳出在今年1/1病逝，享壽69歲。袁祥仁不僅曾在電影《功夫》中演出販賣武功秘笈的乞丐成為名場面，更曾參與上百部影視作品的動作設計，以《黃飛鴻》獲得香港電影金像獎最佳動作指導。袁祥仁的太太悲痛證實，他在元旦中午因病於香港伊利沙伯醫院離世。

袁祥仁是香港著名武術指導袁小田之子、也是導演袁和平胞弟，不僅繼承父親衣缽，幕後參與過上百部影視作品的動作設計。身為「袁家班」的核心成員，他曾笑稱：「大家都說袁和平是天下第一武指嘛，那我排行老二，是不是就算天下第二武指了。」

袁祥仁1991年憑電影《黃飛鴻》獲得第11屆香港電影金像獎最佳動作指導，並作為演員活躍於螢光幕前，其中周星馳《功夫》裡賣武功秘笈的乞丐，至今都還是網路迷因流傳的名場面，《太極張三豐》中的凌道長、《武狀元蘇乞兒》的乞丐「洪日慶」等角色都讓人印象深刻，被封為「最強綠葉」。

袁祥仁除了在香港影藝圈發光發熱之外，90年代末期也與袁和平到好萊塢發展，跟隨參與包括《駭客任務》、《追殺比爾》等片，也曾擔任電影《夜魔俠》、《霹靂嬌娃》動作指導。

袁祥仁妻子悲痛證實，他在元旦中午因病於香港伊利沙伯醫院離世，訃告指出，喪禮將定在2月1日於世界殯儀館3樓明德堂設靈。

