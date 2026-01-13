尹乃菁將出任國民黨文傳會副主委，協助發言團隊工作。（本刊資料照）

媒體人尹乃菁將於2月起出任中國國民黨文傳會副主委，她透露自己其實是國民黨失聯40年的黨員，這次因為老友、國民黨主席鄭麗文的邀請，答應接任黨職、並回復黨籍，而她的首要任務也是要幫國民黨打贏今年的選戰。被問到她曾演出談論兩岸政治議題的影集《零日攻擊》，尹乃菁今（13日）受訪時也首吐接演的考量。

有望扶正當主委？ 尹乃菁：打贏比較重要

尹乃菁今上王淺秋的廣播節目，談到她即將就任國民黨文傳會副主委，加入國民黨發言團隊，作為文傳會主委吳宗憲的副手，王淺秋問她是否未來有規劃要扶正接下主委一職？尹乃菁表示自己對於頭銜這件事情還好，鄭麗文邀請她主要就是因為今年是大選年，文傳會有很多工作開始規劃推動了，而吳宗憲要參選宜蘭縣長，正在爭取縣民支持及黨內提名，有選務要忙，因此希望有人可以協助文傳會的工作，之後再看宜蘭縣長黨中央如何提名或是否跟民眾黨協調，才會知道吳宗憲之後的角色；她強調，她認為頭銜真的不重要，能夠打贏選戰比較重要。

廣告 廣告

王淺秋問，鄭麗文是如何邀請她擔任這個角色，有沒有什麼期許？尹乃菁回憶，某天鄭麗文打電話給她，說有事要找她談，後來他們約在鄭麗文家，很快就談好，「你知道麗文的作風是很明快的，她談事情不需要拐彎抹角，而且我們兩個那麼熟」。她重申，文傳會工作很多又很趕，雖然現在有牛煦庭、江怡臻，但其實底下分工是很細的，包括立法院、中央到地方的議題都是要處理的，鄭麗文希望她去做這個發動機的角色，鄭麗文甚至也跟她說，她可能會一直就是副主委。

失聯40年黨員重返國民黨 讚「萊爾校長」很傑出

尹乃菁透露，其實她是國民黨失聯40年的黨員，大一的時候因為學長的關係加入國民黨，但拿了黨證之後從來沒有參與過黨務活動，現在才把黨籍登記恢復。她也說，雖然她擔任的是黨職而不是公職，也沒有規定禁止主持節目，但是為了避免被民進黨做文章，她主持的廣播節目也會交棒給別人。

被問到上任後會如何帶領國民黨打空戰？尹乃菁認為空戰部分要有不一樣的想法，並大讚之前團隊做的萊爾校長很傑出，希望國民黨有創意的年輕人和團隊、雖然朱立倫已經卸任主席了，但這些還是黨內很重要的戰力。對於新時代的宣傳她認為應該要有開放、超脫傳統思維想像，希望大家多多提出想法。

曾演出反統戰《零日攻擊》 尹乃菁：後來才知曹興誠有投資

有觀眾提到尹乃菁曾演出《零日攻擊》，該劇講述兩岸政治未來可能發展，遭國民黨砲轟，尹乃菁在節目上也坦言她有去客串這部戲，「我一向都很支持台灣各種各樣的戲劇創作，所以我過去也參與了不少」。她坦言，當劇組來邀請時，她就知道這部戲可以公廣集團的節目播放背後一定是有政府支持的，當時對方邀請她來客串，她認為不是什麼了不起的角色，她就去演了。

尹乃菁說，她演的就是一個類似柯文哲的第三黨總統候選人，劇情是投票日當天有投票所發生爆炸，她和其他人視訊連線討論選舉是否繼續進行，才出現兩幕而已。她說自己到後來才知道原來該劇背後有聯電創辦人曹興誠的投資，她還開玩笑說如果知道她就不演了。她強調，她認為參演沒有太大影響，而且其實客串也沒什麼錢可以拿，都拿去請大家喝飲料了。

更多鏡週刊報導

曾演出《零日攻擊》尹乃菁將任國民黨文傳會副主委！ 鄭麗文親邀原因曝光

傳柯文哲拜會韓國瑜「主動喊+1」 王世堅怒駁：我不去了

鄧佳華偷拍坐牢出獄了！網驚「整個發福」 媽提醒：那個不要帶回家