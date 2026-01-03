曾演台灣淫魔李宗瑞！香港「御用奸人」突曝插管病榻照

港星陳少邦曾演出電影《有罪》飾演「台灣淫魔」李宗瑞。（圖／翻攝自陳少邦Instagram、影片截圖）





現年45歲的港星陳少邦有「TVB御用奸人」之稱，2016年與澳門女主播鄭加盈結婚、育有1女，曾來台灣演出電影《有罪》飾演「台灣淫魔」李宗瑞；他在元旦當天於社群平台發佈紀錄開刀住院的影片，感謝妻女陪伴在身旁：「2025年一個最合適的決定。」

陳少邦表示，自己在2025年接受一項骨科手術，感謝醫護人員的細心照料：「讓我感受到一個原本很害怕的手術變得一點都不可怕，非常專業！康復比預期好又快，謝謝！最後當然要多謝老婆和女兒啦，每天這麼辛苦來探我，支持我。」

陳少邦接受骨科手術。（圖／翻攝自陳少邦Instagram）

陳少邦接受骨科手術。（圖／翻攝自陳少邦Instagram）

影片中陳少邦神態憔悴，頭戴手術帽、穿著病人服裝，右手手背插著靜脈注射的喉管，有感而發的說：「身體被按下了暫停鍵，窗外剛好有煙花，偶爾也會有點疲憊，（女兒）小傢伙給了我好多活力！」紀錄下整個住院過程，努力吃飯康復身體，最後坐著輪椅開心喊：「終於見到了陽光，坐上公交（公車），滿血復活。」



