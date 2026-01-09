曾演四爺趙鴻飛神秘失蹤十年！網曝出現798藝術館 被製成人體標本

記者林宜君／台北報導

曾飾演年輕版「四爺」胤禛的中國演員趙鴻飛，自2010年代起逐漸淡出演藝圈，近年更是鮮少公開動態。近期網路爆料指出，趙鴻飛疑似已死亡，甚至被做成人形標本在藝術館展出，其中提到798藝術館的展品曾巡迴至深圳蛇口的《生命奧秘博物館》。消息一出，立刻引發網友震驚與議論，但目前尚無官方證實此說法，真實下落仍未明朗。

趙鴻飛早年就讀北京電影學院，以清秀形象活躍於多部電視劇。（圖／翻攝自微博）

趙鴻飛早年就讀北京電影學院，以清秀形象活躍於多部電視劇，包括《皇太子秘史》中年輕四爺胤禛、《神雕俠侶》飾演耶律齊、《鐵齒銅牙紀曉嵐IV》及《浣花洗劍錄》中木郎神君等角色。他曾一度以正面形象受到關注，但演藝道路並非一路順遂。2007年，《知音》雜誌刊登化名文章，指控趙鴻飛將女友遺棄荒郊，導致女方被民工侵犯。雖然趙鴻飛最終勝訴，證明當時只是與友人外出吃飯，並獲得《知音》賠償人民幣10萬元，但事件對他的形象造成重大打擊，之後演出機會大幅減少，逐步淡出演藝圈。

近日，更有網友在大陸社群平台稱，《生命奧秘博物館》展覽中有一具人體標本就是趙鴻飛。（圖／翻攝自微博）

2012年前，趙鴻飛的微博更新仍算頻繁，但之後逐漸減少，一年僅發文2至3則。2013年開始幾乎消失，2014年6月12日僅發文提醒「世界盃不要喝酒開車」，隨後僅留下簡短留言如「恩….是我。」、「更博了，大家注意避暑。」之後再未更新。此後他幾乎與娛樂圈斷聯。2016年，演員陳紫函曾在微博公開表達對好友的擔憂，透露多次聯絡趙鴻飛未果，寫道：「趙鴻飛同學，你完全失聯了，希望有一天能聯繫上你，問候你一聲，你還好嗎？」這篇發文也成為少數公開關注趙鴻飛下落的紀錄。近日，更有網友在大陸社群平台稱，《生命奧秘博物館》展覽中有一具人體標本就是趙鴻飛。該傳聞引起大量網友討論，粉絲對其命運充滿惋惜與好奇，並呼籲官方應公開說明以釐清謠言。然而，截至目前，趙鴻飛的真實下落仍未有明確消息。

