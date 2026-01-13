曾演湯唯老公！星二代證實斬斷7年婚姻 喊話前妻：我不是妳的Mr. Right

娛樂中心／綜合報導

男星阮德鏘宣布離婚。（圖／翻攝自阮德鏘IG）

46歲香港男星阮德鏘父母為著名粵劇演員阮兆輝、尹飛燕，頂著星二代光環出道的他，曾被李安相中出演電影《色，戒》，在劇中飾演湯唯的丈夫「麥先生」。阮德鏘2018年與林司敏結婚，婚後生下一女，未料，他昨（12）日無預警宣布結束7年婚姻，突如其來的消息令外界感到震驚。

阮德鏘、林司敏7年婚斷。（圖／翻攝自阮德鏘IG）

阮德鏘12日發文坦承已於去年結束婚姻，礙於工作繁忙，直到近日才對外公開消息，阮德鏘希望沒有對前妻造成影響，也在文中感謝前妻的付出與包容，「感謝妳在這十數年來為這個家的付出，或許正如我打的比喻，妳出現在我的生命裡，是上天派來彌補我童年的創傷，現在的妳功德圓滿了，也是時候了，也許我從來都不是妳的Mr. Right。」

阮德鏘感慨喊話前妻：「也許我從來都不是妳的Mr. Right」。（圖／翻攝自阮德鏘IG）

阮德鏘認為，一段感情走到盡頭不需要過多理由，也無需多做解釋，最後，他祝福前妻能找到嚮往的生活，也呼籲外界讓孩子保留一顆單純真摯的心，強調：「父母的事沒有對錯，我的愛沒有期限，只是愛的形式改變了而已。」

