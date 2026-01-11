曾演「地獄里長」！ 男星楊傑宇遭控撞人又卸責

男星楊傑宇在去年11月中旬開車行經路口時，撞上走在斑馬線上的84歲婦人。（圖／東森新聞）





曾出演電影《刻在你心底的名字》及戲劇《地獄里長》的男星楊傑宇，去年11月中旬開車行經路口時，撞上走在斑馬線上的84歲婦人，婦人送醫搶救9天後仍因傷重不治。家屬指控，楊傑宇與妻子、女星吳侑函，曾在靈堂跪地痛哭，事後卻表示存款僅有12萬元，甚至封鎖家屬聯絡，令人難以接受。對此，楊傑宇出面留言回應，強調一切仍在協商賠償，絕對不會卸責。

路口綠燈亮，婦人撐傘走在斑馬線上，灰色轎車駕駛一靠近，完全沒減速直接撞上，還往前推一小段路，婦人雨傘都被撞掉，在地上一動也不動，路人還主動上前關心。但這大力碰撞，導致84歲的婦人受重傷，送醫搶救仍宣告不治，婦人家屬出面指控，肇事者是曾演過電影《刻在你心底的名字》，以及台劇地獄里長的，男星楊傑宇。

戲劇《地獄里長》：「那邊好像有個東西，拉出來...拉出來...，那什麼...?」梳著油頭古著穿搭，把驚嚇的表情演得很生動，楊傑宇不只演過電影和戲劇，還跟同為演員的妻子吳侑函一起，出演舞台劇半里長城。

但遭撞婦人的家屬指控，去年11月10號，楊傑宇開車經過基隆忠三路和孝二路，撞上斑馬線上的廖姓婦人，送醫搶救9天後，婦人仍傷重不治，控訴楊傑宇夫妻檔，在靈堂跪地痛哭，事後談到賠償醫藥費，楊傑宇卻說自己，存款只有12萬元，還封鎖家屬令人難以接受。

戲劇《地獄里長》：「但是老大，他帶著我到處去幫助別人，我才發現，原來我是一個很有用的人啊。」

楊傑宇扛不住言論壓力，也到家屬貼文下留言，表示當時絕對沒有酒駕，車速也很慢，是因天雨路滑視線差，才不小心撞到婦人，當下也有協助送醫，對於婦人的離開也很不捨，目前也在努力談責任賠償，絕對不會只賠償12萬，妻子聽到會被家屬報復，太害怕才會封鎖，絕對沒有故意卸責。

電影《刻在你心底的名字》：「神氣喔厲害耶你，是不是用很久啊，在這邊現給女生看喔。」

如今婦人走在斑馬線上，卻無辜被演員撞上，家屬只希望，雙方能好好談，把責任歸屬完整釐清。

強烈撞擊造成婦人重傷，送醫搶救後仍宣告不治。（圖／東森新聞）

