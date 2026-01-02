曾演《多情城市》女星張郁婕低調宣布「升格人妻」！與愛情長跑十多年男友結婚了

四季線上/林佩玟報導

女星張郁婕元旦(1日)低調宣布「結婚了」！曾在民視八點檔《多情城市》劇中演出「羅正怡」角色的張郁婕，初登場就受觀眾喜愛，不只氣質甜美又清新，演技也令人為之一亮，還曾在戲裡大展身手拉小提琴，優美的琴聲讓觀眾聽得如癡如醉，而戲外她本來就是位音樂才女，大學主修聲樂、副修小提琴和鋼琴呢！

張郁婕曾在民視八點檔《多情城市》演出「羅正怡」角色，還在戲裡大展身手拉小提琴

張郁婕《多情城市》初登場就受觀眾喜愛，不只氣質甜美又清新，演技也令人為之一亮/翻攝張郁婕FB

雖然演完《多情城市》殺青後，張郁婕就未再接演民視八點檔，但仍時常在其他平台與舞台劇中看到她的演出，也常常在廣告上看見她的身影。過去張郁婕就曾表示有個交往超過十年的男朋友，兩人朝著結婚生小孩的方向計畫著，沒想到在2026年的第一天，就拋出好消息，張郁婕悄悄在社群平台上寫下「多了新身份，似乎心裡感覺不太一樣。一樣一起平淡過日子，挖掘美食、好好生活，卻多了份踏實」，低調透露升格人妻了。

張郁婕在2026年的第一天，就拋出升格人妻的好消息/翻攝張郁婕FB

同時張郁婕在限時動態上，更甜蜜曬出與老公的背影合照，馬上湧入演藝圈好友和網友狂刷一片恭喜祝福，一樣剛宣布登記結婚的陳大天，也來留言祝賀，張郁婕開心回「朝你們看齊」；新婚不久的夏宇童也獻上祝福，郁婕則回「13年又9個多月🤭終於～～～」，似乎間接洩漏了與老公愛情長跑的時間；民視八點檔《好運來》演員楊皓崴也留言恭喜，郁婕笑回「低調低調🤭」，言詞間藏不住新婚幸福。

張郁婕與老公愛情長跑十多年終於結婚，甜蜜曬出兩人背影合照/翻攝張郁婕IG

