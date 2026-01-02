曾演《多情城市》女星張郁婕低調宣布「升格人妻」！與愛情長跑十多年男友結婚了
四季線上/林佩玟報導
女星張郁婕元旦(1日)低調宣布「結婚了」！曾在民視八點檔《多情城市》劇中演出「羅正怡」角色的張郁婕，初登場就受觀眾喜愛，不只氣質甜美又清新，演技也令人為之一亮，還曾在戲裡大展身手拉小提琴，優美的琴聲讓觀眾聽得如癡如醉，而戲外她本來就是位音樂才女，大學主修聲樂、副修小提琴和鋼琴呢！
雖然演完《多情城市》殺青後，張郁婕就未再接演民視八點檔，但仍時常在其他平台與舞台劇中看到她的演出，也常常在廣告上看見她的身影。過去張郁婕就曾表示有個交往超過十年的男朋友，兩人朝著結婚生小孩的方向計畫著，沒想到在2026年的第一天，就拋出好消息，張郁婕悄悄在社群平台上寫下「多了新身份，似乎心裡感覺不太一樣。一樣一起平淡過日子，挖掘美食、好好生活，卻多了份踏實」，低調透露升格人妻了。
同時張郁婕在限時動態上，更甜蜜曬出與老公的背影合照，馬上湧入演藝圈好友和網友狂刷一片恭喜祝福，一樣剛宣布登記結婚的陳大天，也來留言祝賀，張郁婕開心回「朝你們看齊」；新婚不久的夏宇童也獻上祝福，郁婕則回「13年又9個多月🤭終於～～～」，似乎間接洩漏了與老公愛情長跑的時間；民視八點檔《好運來》演員楊皓崴也留言恭喜，郁婕笑回「低調低調🤭」，言詞間藏不住新婚幸福。
【看更多】
胡鴻達加入《豆腐媽媽》特地剪新髮型！為演出「這角色」砸重本治裝
黃子玲《豆腐媽媽》演活「職場老鳥」！網好奇「這位八點檔新面孔」竟曾是選美皇后
《好運來》戲殺青情不散！錦雯揪張家瑋、程雅晨綠島大解放「比基尼泡湯」迎跨年
【追好劇】《多情城市》精彩片段｜正怡拉小提琴給來春嬤聽
更多四季線上報導
謝京穎腹中「雙馬寶」性別開獎！夫妻都猜錯網友笑稱：張書偉輸了
才剛辦完甜蜜婚宴！李國超跨年夜突嘆「最爛的一年」 原因曝光惹鼻酸
八點檔女神徐千京為愛整型？ 配合另一半審美《整形過後》引熱議
其他人也在看
李玉璽母傳急抱孫「擔心許允樂38歲生不出來」對話截圖直接打臉
許允樂與李玉璽去年12月中宣布結婚，由於兩人從認愛到結婚短短不到一年時間，不少人猜想是否女方已有身孕，不過消息遭男方間接否認。近期更是傳出婚事曾被李玉璽的家人反對？對此，許允樂也親自回應傳聞，還曬出與李媽媽的對話紀錄，打臉謠言。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 9
張惠妹辦跨年被讚爆！嗨翻喊「後台有補飲料」 大合照網笑翻：烈酒女團
由天后張惠妹一手打造並親自擔任總導演的台東跨年晚會，31日晚間在台東登場，憑藉頂級卡司、流暢節奏與高密度演出內容，被觀眾與網友一致封為「全台最強跨年晚會」，相關片段在社群平台瘋傳，討論度持續延燒，讓大家笑聲他們是「烈酒女團」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 15
阿妹跨年演唱遭出征 名醫怒轟：有需要被青鳥羞辱嗎？
醫師蘇一峰今（2）日在社群平台臉書發文指出，天后張惠妹過去曾因在陳水扁執政時期領唱國歌遭對岸封殺，損失鉅額代言。如今她回台東舉辦跨年演唱會，卻遭「青鳥」陣營批評，甚至將其演唱會預算與其他爭議事件類比，引發網路熱議。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 87
恭喜！《戲說台灣》女星元旦宣布結婚 甜勾老公閃炸
恭喜！《戲說台灣》女星元旦宣布結婚 甜勾老公閃炸EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 2
新北跨年／華莎中文連發寵粉！狂問粉絲會不會冷 甜喊：這裡像我的家鄉
「閃耀新北1314跨河煙火」今年首度以淡江大橋為主軸，打造「淡水、八里雙主場」的跨河慶典，吸引大批民眾冒雨共襄盛舉。壓軸則由韓國人氣天后 HWASA華莎開唱，掀起最高潮。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 26
台東跨年封神！拿3500萬標案「張惠妹的他」說話了 醫轟青鳥：憑什麼羞辱天后
2026全台跨年晚會大車拚，台東《東！帶我走》在沒有主持人、沒有冗長的長官致詞及廣告，全由大咖歌星串場演唱，演出幾乎零冷場，被網友一致封為全台最強跨年晚會，當天直播在線人數甚至突破20萬人次。台東跨年晚會封神後，拿下3500萬的標案，但資本額僅20萬的公司也引發討論，而拿下標案「野聲音娛樂」幕後老闆正式這場精彩晚會幕後最大的推手，天后張惠妹。 台東跨年晚......風傳媒 ・ 3 小時前 ・ 55
歐陽娜娜中國跨年出包！「NG畫面流出」中國網友不忍開嗆：聽不下去
大提琴才女歐陽娜娜在2025年的最後一夜，以「歌手」身分驚艷全場，當晚她在江蘇衛視跨年晚會上，搭檔大陸人氣歌手黃子弘凡，兩人在浪漫的玫瑰花車中甜蜜合唱《我的愛沒前奏》。不過網友驚見直播時「歌詞跟不上」，無情留言「聽不下去了」。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 16
被問「開過靈車嗎」 邰智源神回地獄哏全場失守
實境節目《真料理兩鍋論》於上周首播後，YouTube 頻道上架四天已累積 65 萬點擊率，主持人邰智源、羅時豐、黃鐙輝、KID 林柏昇、溫妮、丘涵日前一同開香檳、切蛋糕慶功。本周播出的全新級數，邰智源笑稱自己幾乎什麼車都開過，羅時豐追問「那你靈車開過嗎？」邰智源的回應更是大開自己地獄哏。Yahoo奇摩娛樂訊息 ・ 1 天前 ・ 5
謝京穎雙胞胎性別揭曉！見粉色氣球超驚喜 嗨喊：恭喜老公入住女子宿舍
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導女星謝京穎與Energy成員張書偉結婚2年，夫妻倆於上個月18日宣布懷孕喜訊。而在元旦這天謝京穎於社群分享公佈了寶寶的性別是...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 13
林俊傑女友「七七」背的「冰淇淋包」被挖出要價近百萬！傳擁紐約、東京房產 網友熱議：這身價不簡單！
照片中一家人同框笑容自然，而最引發討論的，正是站在一旁陪同入鏡的長髮女生，被眼尖網友一眼認出正是近期頻頻被點名、小林俊傑21歲的女友「七七」，也讓這張原本單純的慶生照，瞬間被視為感情狀態正式浮上檯面的關鍵瞬間。隨著照片熱傳，七七的身分背景也被陸續起底！她的...styletc ・ 3 天前 ・ 20
資深女星宣布升格當阿嬤「2個兒子差不到十天」 三人真實關係曝光了
藝人況明潔近日在社群平台分享與連晨翔、陳奕相約見面的合照，三人因戲結緣、戲外續前緣，互動溫馨熱絡。況明潔也在貼文中提到，老公麥可全程相伴，而連晨翔更是她人生中第一位正式收下的乾兒子，緣分之深讓她直呼「真的很難說清楚」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
台東跨年獲好評網求重播！縣長饒慶鈴回應
2025全台各地舉辦跨年晚會，一起迎接2026新的一年；其中台東場的卡司強大，總導演天后張惠妹攜手A-Lin嗨翻現場，許多網友事後才知台東跨年如此精采，希望能重新上架影片，但縣長饒慶鈴和主辦單位皆表示，受限於版權，僅有直播當下可看。中時新聞網 ・ 8 小時前 ・ 3
曹西平乾兒子治喪期再發聲！網打氣：日子還是要過下去
66歲曹西平（四哥）跨年前在家中突往生，目前後事由同居人且感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理。曹西平生前和乾兒子一起開飾品店，昨元旦Jeremy安排後事期間，親自發文表示：「店裡營業不受影響」，讓許多網友心疼，紛紛留言送暖。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 5
陳大天、劉樸結婚了！ 甜曬「一家三口合照」曝婚禮計畫
陳大天與劉樸結婚了！兩人於2026年元旦共同宣布，已於12月29日登記結婚：「從今天開始我們就是陳太太&劉先生了。」並抱著兩人的毛小孩蝦米一同入鏡，幸福模樣令人稱羨。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 5
超ㄎ一ㄤ金句連發！A-Lin「那魯one」變2026洗腦神曲 原唱發聲了
2026台東跨年晚會《東！帶我走》集結多位原住民歌手，網友大讚今年台東縣的跨年晚會封神，「天生歌姬」A-Lin金句連發，被點播《那魯灣情歌》時，A-Lin一段即興改編「那魯one那魯two」，更意外引發網路熱議。對此，原唱人于立發聲了。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 發起對話
金智媛相隔十年短髮回歸！新劇化身天才女醫，幹練造型美翻天！
金智媛為了新劇《Doctor X：白色黑手黨時代》換上帥氣短髮造型，此劇改編自2012年的日劇《派遣女醫X》，故事以「只用實力說話」的天才外科女醫桂秀晶為核心人物，她不屬於任何體制、不接受權力收編，只相信手術刀與技術本身。在這個醫療行為被金錢與權勢操控的時代，她像是一...styletc ・ 6 小時前 ・ 4
王仁甫19歲女兒「這店打工」被拍！季芹證實：人生第一次
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王仁甫與季芹結婚多年，並育有一對兒女。其中現年19歲的女兒王禹心（樂樂），也開始嘗試打工賺錢。日前季芹分享女兒在飲料店上班的畫面，並在IG寫下心境，指出是女兒的「人生第一次」。貼文曝光後意外引發大量關注與討論。民視 ・ 1 天前 ・ 16
橋本環奈元旦強運爆棚！才第1天就開外掛 益智節目竟奪下1000萬大獎
日本人氣女星「千年一遇美少女」橋本環奈近年演藝事業持續攀升，不僅活躍於電影與電視劇領域，在主持與綜藝表現同樣展現多元實力。26歲的她仍保有童顏姿色。元旦當天，她登上富士電視台益智節目《百萬大富翁》（Quiz ＄Millionaire），沒想到首次在復活後的節目中，竟抱走最高獎金2000萬的挑戰者，她自己都當場嚇傻。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 18
曾馨瑩IG分享滑雪照 郭台銘髮色近況曝光
[NOWnews今日新聞]鴻海集團創辦人郭台銘與妻子曾馨瑩把握去年年末時光，與家人一同前往日本滑雪、旅行。曾馨瑩昨（31）日在Instagram發部影片，其中更包含多張和郭台銘一起合照，更是在鴻海科技...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 42
【2026跨年】明星夫妻檔集體曬照！周杰倫乖乖貼昆凌、劉嘉玲戴「2026」眼鏡搶鏡梁朝偉 網笑：誰說了算很明顯！
昆凌掌鏡：天王也變「寵妻暖男」天王嫂昆凌稍早曬出合照，感性告別2025。畫面中，周杰倫收起平時的酷勁，戴著招牌毛帽配上紅方巾，一臉溫柔地依偎在昆凌身邊。網友紛紛笑說：「只要老婆想拍，天王隨時待命！」那份眼神裡的寵溺，完全藏不住。劉嘉玲出招：影帝偉仔「被迫營業...styletc ・ 1 天前 ・ 7