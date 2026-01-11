曾演《小鬼當家》！丹尼爾史登疑涉嫖妓被逮 若定罪恐吃牢飯

1990年演出經典喜劇電影《小鬼當家》（ Home Alone）中竊賊馬夫（Marv）一角的美國演員丹尼爾史登（Daniel Stern），日前因涉嫌在飯店內招攬性交易，而被警方開出傳票，若罪名成立，最重可能面臨6個月有期徒刑或1000美元罰款（約新台幣3.1萬元）。

丹尼爾史登日前因涉嫌在飯店內招攬性交易，而被警方開出傳票。（圖／翻攝自IMDb）

據美國媒體《TMZ》報導，丹尼爾史登2025年12月10日在加州卡馬里歐（Camarillo）一家飯店被警方開單，由於性交易在加州被列為輕罪，因此他並未當場遭到逮捕。不過目前他與經紀團隊都尚未回應此事。

廣告 廣告

丹尼爾史登（右）1990年曾在經典喜劇電影《小鬼當家》飾演竊賊。（圖／翻攝自IMDb）

丹尼爾史登近年淡出演藝圈。（圖／翻攝自IMDb）

另據《時人》雜誌報導，丹尼爾史登近年淡出演藝圈，將生活重心轉往雕塑藝術創作與畜牧經營，並搬到加州文圖拉郡（Ventura County）的牧場生活，曾公開表示自己對藝術的熱愛程度早已超越演藝工作。2025年平安夜他曾透露《小鬼當家》拍攝地點的新屋主還特別邀請他，為這棟承載無數影迷回憶的經典場景創作雕塑作品。沒想到如今他卻疑似涉及性交易醜聞，讓許多人感到震驚與失望。

延伸閱讀

曹西平猝逝！許效舜憶相處過往：他是很開朗的人

曹西平昔暖心送紅皮衣！陳漢典「歷歷在目」憶互動：他永遠在我心中

曹西平靈堂明起開放弔唁17天 內部擺滿專輯道盡一生寫照