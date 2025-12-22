曾演《與惡》殺人犯母親 謝瓊煖被問中山站無差別殺人事件說話了

謝瓊煖被問到上週末殺人事件。

藍葦華、陳仙梅、洪都拉斯、謝瓊煖今連袂與數十位演員出席民視新八點檔上檔記者會，謝瓊煖在《我們與惡的距離》演出隨機殺人犯的母親，讓人記憶深刻。被問到近日無差別殺人事件，她嚴肅地說，每一件事都是獨立的，不會把演過的角色多做聯想，也不要在社群媒體一直轉發、過度擴大，因為「我們都不是當事人」，建議「可以學習怎麼保護自己，上急救課，在工作場所不要一直看手機」，呼籲大眾也提醒自己。

藍葦華、陳仙梅、洪都拉斯、謝瓊煖四位自認肢障等級，但和一票演員上演群舞表演，笑說大家都不容易。謝瓊煖連接兩部八點檔，坦言「很累」，但衝著合作過的導演馮凱接下，坦言看到存款數字是很大的動力。

藍葦華、陳仙梅、洪都拉斯、謝瓊煖今出席民視新八點檔《豆腐媽媽》上檔記者會 。

《豆腐媽媽》集結眾多八點檔演員。

《豆腐媽媽》邀來許多硬底子演員大集合。

洪都拉斯在《豆腐媽媽》演個碎念的中年男子，但他說自己在家其實蠻安靜的，導演說要一直講話，只是演的太超過又被導演制止、覺得太吵，如何拿捏是一大挑戰。

藍葦華難得不是演爸爸，也是降齡演出，他說，「其實蠻喜歡演爸爸，可能有家庭小孩，會很有感覺」對外表差異倒是不太在意，靠演技克服，對於網友評論，他表示「不太會看，即使有看也是笑笑。」

