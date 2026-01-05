曾演《與龍共舞》「壞表哥」！突曝33年婚姻近況

娛樂中心／曾詠晞報導

1991年上映的香港經典愛情喜劇《與龍共舞》，由王晶執導，劉德華、張敏及葉德嫻領銜主演，至今仍是許多影迷心中的神作。片中如「SitDownPlease」龍蝦裝、台詞「有沒有感覺刺刺的」等橋段，時至今日依然頻繁出現在網路迷因圖中。除了男女主角的精彩互動，當年飾演劉德華「邪惡表哥」鞏利的張堅庭，其狡猾奪權的形象也令觀眾印象深刻。近日，現年已邁入70歲的張堅庭罕見在社群媒體分享家庭近況，並曬出與愛妻楊諾思的合照慶祝結婚33週年，勾起無數影迷的集體回憶。

廣告 廣告





《與龍共舞》劉德華「壞表哥」戲外深情！「英皇家族」愛妻凍齡近況曝

張堅庭（右圖右）曾飾演《與龍共舞》劉德華壞表哥鞏利。（圖／翻攝自維基百科、張堅庭頻道臉書）

張堅庭在社群平台上感性發文，透露妻子非常重視紀念日，因此他從初相識的第一頓飯、訂婚到結婚的日期都記掛在心。為了慶祝結婚33週年，他特別貼出2組跨越時空的對比照，分別是33年前兩人初次旅行與今年夫妻倆溫馨同框的近照，另一組則是32年前兩人訂下婚事後的親密合影與32年記念日合照。當年他在《與龍共舞》中飾演企圖謀奪龍氏企業的鞏利，將紈袴子弟的負面形象詮釋得淋漓盡致；然而現實生活中的他卻是一名深情丈夫，與出身「英皇集團」、現為英皇鐘錶珠寶主席的妻子楊諾思攜手多年，感情始終如一。





《與龍共舞》劉德華「壞表哥」戲外深情！「英皇家族」愛妻凍齡近況曝

張堅庭（左）與妻子楊諾思（右）33年前兩人初次旅行與今年夫妻倆溫馨同框近照。（圖／翻攝自張堅庭頻道臉書）





《與龍共舞》劉德華「壞表哥」戲外深情！「英皇家族」愛妻凍齡近況曝

張堅庭（左）與妻子楊諾思（右）32年前訂下婚事後的親密合影與32年記念日合照。（圖／翻攝自張堅庭頻道臉書）

照片曝光後，立刻引發廣大網友熱議，不少影迷驚嘆張堅庭的狀態維持得極佳，紛紛留言：「看照片還想說這麼像張堅庭，原來就是張堅庭」、「原本想留言『你長得好像一位香港男演員但我一時叫不出名字』一看留言居然真的是本人」。除了對其外貌的讚賞，不少網友也紛紛為這對演藝圈的模範夫妻獻上祝福，直言在光鮮繁華的演藝圈中，能夠攜手走過超過30年的婚姻，實屬難能可貴。張堅庭透過社群分享，不僅讓影迷重溫了經典國片的輝煌年代，也展現了資深藝人卸下銀幕形象後，平凡且動人的日常面貌。





原文出處：《與龍共舞》劉德華「壞表哥」戲外深情！「英皇家族」愛妻凍齡近況曝

更多民視新聞報導

A-Lin昔「飯店唱歌」被投訴！網笑爛：沒有投幣

兩大最美禮生泳池合體 耍辣「深V裂到腰」掀暴動！

陳冠希滑雪場被巧遇 素顏陪女兒上課畫面掀網熱議

