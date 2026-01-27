曾演《MVP情人》！知名經紀人癌逝今告別式 Toro悲慟揭最後互動

Toro現身告別式致意。(記者傅茗渝攝)

〔記者林欣穎／台北報導〕過去曾演出《MVP情人》，也曾經帶過5566、K ONE等藝人的製作人「Simon」吳權浩罹患胰臟癌病逝，年僅50多歲。今(27)日舉辦告別式，稍早Toro現身表情悲慟。

Toro 提到與吳權浩生前與他的最後一個通告活動是簽書會，今露面神色哀戚，「他不會把壞事告訴我們，說有點生病馬上就好了。」也說吳權浩沒有入夢，提到今天應該有蠻多朋友到場致意。

【看原文連結】

更多自由時報報導

（獨家）被台灣女孩暖到了！霍諾德獲贈「101速寫」露燦笑：要掛在家裡牆上

最後的安可！曹西平告別式眾星送最後一程 跑馬燈「嗶嗶聲藏洋蔥」

霍諾德攻頂101才落幕！賈永婕突脫口「我要退休了」 董座去留內情全攤開

批霍諾德爬101公然踐踏職安被罵翻 工傷協會今再發7點聲明回應

