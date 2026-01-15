曾演《MVP情人》！知名經紀人Simon癌逝 王仁甫、孫協志痛悼

知名經紀人、喬傑立娛樂宣傳部經理吳權浩（Simon）14日傳出因胰臟癌病逝，享年50多歲。他曾在《MVP情人》軋一角，與「孫總」孫德榮共事多20年，也曾帶過5566、K ONE等藝人，不少圈內好友紛紛發文哀悼。

Simon（右）曾在《MVP情人》軋一角。（圖／翻攝自三立華劇YouTube）

孫德榮14日在臉書發文：「R.I.P 人生功課完成，無病無痛，通往極樂世界，一路好走。」孫協志也在社群平台哀悼：「平安健康，沒什麼比這個更重要了，沒有病痛，一路好走，R.I.P」。

孫協志在社群平台哀悼Simon。（圖／翻攝自孫協志 臉書）

王仁甫15日也悲痛在社群平台發文：「0916346756，我永遠記得你，熱心助人，爽朗大氣，他不是藝人助理，他一直是宣傳部經理，專業經理人～～Simon 我會想你！」短短幾句話，道盡多年情誼與深切不捨。原本遭外界誤寫是藝人助理，但王仁甫特別強調「他是宣傳部經理」，為老友正名。

廣告 廣告

王仁甫15日也悲痛在社群平台發文哀悼Simon。（圖／翻攝自王仁甫和季芹之永遠的芹仁 臉書）

根據《TVBS》報導，Simon近年檢查出罹患胰臟癌，後請辭專心治療，孫德榮經常關心他的身體健康，Simon在等待保險理賠下來之前，有先跟他借錢周轉。孫德榮表示，原本以為病情會好轉，沒想到仍不敵病魔突然離世，收到通知時既不捨又震驚。

延伸閱讀

伊朗鎮壓示威者逾3400死 外長否認處決計畫扯「以色列陰謀」

影/川普打委內瑞拉又想吞格陵蘭？栗正傑嗆：他自比「凱撒大帝」

開戰危機暫解除？無預警關閉近5小時 伊朗「重新開放領空」