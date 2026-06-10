曾演IU身邊小侍女！《鐵拳教育》女戰神昔「拋棄三星百萬年薪」換3種行業 超狂履歷曝光

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韓國實力派女星秦基周在Netflix全球熱播劇《鐵拳教育》中突破以往溫柔形象，詮釋強悍的特戰部隊出身督察官，其踏入戲劇界前曾擁有科技業工程師與新聞記者等多元職涯背景。（翻攝自instagram/jinkijoo）

Netflix話題影集《鐵拳教育》上線後，迅速橫掃全球多國收視排行榜，片中除了實力派男星金武烈詮釋的「教育界復仇者」重拳制裁校園惡行引發熱議外，擔綱演出特戰司令部背景督察官的女星秦基周，也憑著極具殺傷力的霸氣轉變，成為全球劇迷爭相討論的焦點。秦基周在劇中展現出清純外貌與狠辣手段的強烈對比，讓大眾對於秦基周戲外的真實背景產生高度好奇。

Netflix《鐵拳教育》督察官任含琳是誰演的？

秦基周在《鐵拳教育》中飾演行事作風冷冽、凌厲的督察官「任含琳」。面對失控的校園惡霸、校園霸凌事件以及蠻橫不講理的家長，該角色皆以特戰部隊鍛鍊出的精湛體能與果斷手段直接迎擊，爆發力十足的格鬥場面被觀眾封為影集中的「最強女督察」。

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其充滿肅殺之氣的角色設定，與秦基周過往在螢幕上甜美婉約的形象大相徑庭。然而，秦基周在現實生活中的人生履歷，精彩程度與跨界幅度並不亞於戲劇角色。在正式踏入演藝圈前，秦基周在南韓職場被譽為傳奇的「轉職達人」。

事實上，秦基周畢業於南韓名校中央大學計算機工程系，畢業後順利進入頂尖企業「三星集團」擔任上班族。在穩定工作3年、領取人人羨慕的百萬年薪後，秦基周為了追尋心中最初的夢想毅然辭職。

離開科技業後，秦基周轉身投入傳播界，成功考進SBS地方電視台擔任實習記者。然而在經歷短暫的新聞高壓環境後，秦基周發現媒體生態並非心中所想，隨後再度轉道報名參加超級模特兒選拔大賽，並憑藉高挑身材與優雅氣質一舉奪得季軍，正式敲開演藝圈大門。

秦基周幾歲出道？

儘管跨界履歷豐富，秦基周的演員之路在初期走得並不順遂。由於秦基周直到26歲才正式以演員身份出道，在極度飽和且年輕人較吃香的南韓演藝圈中，常被選角劇組嫌棄起步過晚、年紀偏大，導致秦基周在早期參與影視作品試鏡時，經常在第一輪就遭到淘汰。

秦基周戲劇生涯重要轉折點為何？

直到2015年，秦基周成功通過古裝劇《月之戀人－步步驚心：麗》的甄選，在劇中飾演女主角IU李知恩身旁的悲情侍女「彩鈴」，以細膩且令人動容的哭戲與悲劇結局初試啼聲，成功進入大眾視野。

奠定知名度後，秦基周的演技實力陸續獲得認可。她先是在懸疑愛情劇《過來抱抱我》中首度躍升第一女主角，隨後更憑藉長篇家庭劇《Oh！三光公寓！》的精湛表現，一舉斬獲KBS演技大賞的「女子優秀演技獎」。

從當初屢遭拒絕的26歲新人，到如今在《鐵拳教育》中以俐落的動作戲展現「女戰神」風采並瘋狂圈粉，秦基周再度用亮眼的收視成績與純熟演技，向當年不看好其演員生涯的評論給予了強力回應。

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