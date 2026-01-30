曾激戰鄧佳華！170公分暗黑女星健康亮紅燈

娛樂中心／綜合報導

擁有170公分高䠷身材的前暗黑女星苡若，過去與網紅鄧佳華合作謎片《華根初上》闖出名號。她2025年10月宣布轉行餐飲業，並將原本的成人產業事業當成兼職。到了2026年元旦，她正式發文宣布完全引退，隨後有陣子不再更新貼文，讓粉絲超擔心。她日前久違發文曝光近況，並透露自己身體出狀況，消息曝光引發討論。





苡若（左）曾和網紅鄧佳華（右）合作《華根初上》闖出名號。（圖／翻攝「鄧佳華」臉書）





苡若去年10月透過社群平台宣布轉行投入餐飲業，之後不時發文分享自己的「引退日常」。她先前曾透露，自己在廚房煎台的工作已逐漸上手，並開心分享首次獨立作業的成果，表示當天在煎台連續工作長達8.5小時，順利完成出餐直到下班，直呼相當有成就感。

苡若宣布引退，轉行做餐飲業。（圖／翻攝自X）





到了今年元旦，苡若突然在社群有感而發，感謝一路以來給予她工作機會的廠商與共事過的同事，並宣布2026年要結束在成人產業的旅程、先行「下車」，她當時還強調會好好照顧自己。豈料，她日前卻發文稱身體亮紅燈。她透露，近期感冒持續快一個月，且出現心音雜音與右耳受傷等狀況，導致自己鮮少發文。但她也要粉絲們別擔心，並稱自己會慢慢恢復好的「謝謝耐心等待與陪伴的大家」。

苡若宣布引退，社群消失一陣子，突曝身體亮紅燈。（圖／翻攝自X）





