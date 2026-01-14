曾為他「傷害致死罪」辯護！陳水扁讚鍾東錦：改悔向上的故事蠻勵志

陳水扁PO出與鍾東錦合照，親揭他曾為鍾的傷害致死罪辯護。翻攝陳水扁臉書



苗栗縣長鍾東錦過去在選戰期間曾被爆料涉及殺人未遂、傷害致死等前科，他談及這段過往，也不諱言地說自己「曾拿西瓜刀劃破對方肚皮」，強調當時是年少氣盛，自己也被判刑坐牢。前總統陳水扁今（14日）在臉書PO出與鍾東錦合照，意外曝光他曾為鍾東錦涉及的傷害致死案件辯護，稱許他「改悔向上」的故事蠻勵志，而鍾東錦也透露他曾一度與民進黨談合作可能性的過往。

陳水扁今在臉書發文指出，近日苗栗縣長鍾東錦專程到台南耘非凡來拜訪他，還特別感謝他在出任立委前還可以執行律師業務時，曾為鍾涉及的傷害致死案件辯護。

廣告 廣告

陳水扁回顧約40年前，當時鍾東錦年輕氣盛，由於跟好友在台北市錦州街一起吃宵夜，分坐兩桌，隔鄰不認識的已醉酒年輕人過來摸其中一位小姐，引起公憤，繼而打群架，導致該醉男頭部不慎碰到桌子意外死亡。

陳水扁說，因為鍾東錦曾是他當律師的當事人，後來他參選時，鍾東錦多少也有幫忙，「若《有夢上水》的節目沒停掉，鍾縣長改悔向上的故事也蠻勵志的」。

陳水扁談到，鍾東錦還透露2022年的縣長選舉，民進黨中央黨部秘書長曾找他談合作的可能性，他說如果民進黨的候選人可以當選，他繼續當議長也不錯，選後他再退出國民黨，就沒有2026他代表國民黨的藍綠對決。

更多太報報導

林俊憲、陳亭妃爭台南市長！今晚初選民調決戰

急尋F-16V！粉專發「殘骸對照圖」 籲用中日英文請各國協助

看《冠軍之路》有感 蔡英文：台灣內部會有紛擾「但我們總是一關一關地過」