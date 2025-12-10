曾為加薩戰事斷交2年 玻利維亞與以色列復交

記者潘紀加／綜合報導

以色列外交部10日證實，已與玻利維亞簽署聯合聲明，正式恢復外交關係，雙方此前由於加薩戰事一度斷交，但在玻國新政府11月上任後，隨即放寬對美國及以國旅客的簽證限制，而此一變化勢將影響國際政治版圖發展。

土耳其「安納杜魯新聞社」報導，以國外交部長薩爾與玻國外交部長阿拉馬約（Fernando Aramayo）9日在華府簽署聯合聲明，宣布兩國正式恢復外交關係，以方表示，這有助「開啟與玻國關係新篇章」，並將於近期任命大使；玻方則說，此舉旨在「重建國際聲譽、開創新的經濟機會，並加強直接有益於國家及海外公民的聯盟」。

報導指出，玻國前政府2年前因以軍在加薩走廊的軍事行動，決定與其斷交，但在新任總統巴斯政府11月上任後，不僅於12月稍早宣布放寬對美以旅客的簽證限制，如今兩國還進一步復交，顯示新政府的外交政策立場，有別於過往政府傾向與中共、俄羅斯、古巴、委內瑞拉等合作，轉而選擇積極改善與西方勢力關係，未來發展值得持續關注。