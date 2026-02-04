曾為張學友、張惠妹寫歌！大咖音樂人消失5年 最新近況曝

易桀齊蟄伏五年以「行樂」回歸樂壇。（圖／走音佬音樂工作室提供）





創作才子易桀齊曾寫下張學友〈好久不見〉、張惠妹〈知己〉、梁靜茹〈如果有一天〉等膾炙人口華語經典，闊別歌壇五年後以全新身分回歸，過去被稱為天王天后御用「金曲幕後推手」的他搖身一變成「行腳音樂人」，將自身興趣「旅行」化為啟動全新音樂計畫的養分及概念核心，並以「行樂」二字為名，藉由旅行到每個城市的過程中的心情點滴及感悟化為創作靈感及旋律，重新找回那份對創作最單純的快樂及初心。

創作才子易桀齊曾為張學友、張惠妹、梁靜茹創作華語經典歌曲。（圖／走音佬音樂工作室提供）

為了實踐這場音樂壯遊，易桀齊計畫在未來的三到五年內，踏足全世界50個性格迥異的城市，每一站將停留7至10天，以「行樂」方式深度感受當地城市人文的脈動，除了將旅途中的記憶化作一首首「城市主題曲」，更將親自操刀拍成 Music-Vlog，以最真實的視覺影像輔助聽者，一同進入他音符裡的時空情緒。

面對這項規模龐大的「行樂」企劃，無論時間和資金都必須投入大量成本，易桀齊直言：「這不是像過往那種『交音樂作業』快閃計畫，50個城市深度探訪對我來說像是慢火細熬的音樂旅程，中間一定會有狀況及變動，邊走邊看邊調整狀態，才是『行樂』最真實的樣子。」

易桀齊自去年九月從台南啟動全新音樂企劃《行樂》。（圖／走音佬音樂工作室提供）

至於整個企劃的成本部分，易桀齊坦言：「由於企劃剛起步，加上每個城市的旅行花費都因當地物價而異，成本部分目前沒有實際估算，但肯定是一筆『會痛但值得』的預算！」儘管如此，他仍不計成本及代價堅持進行計畫，以持續「長跑」的方式分攤成本花費，並採取精簡專業團隊、自己扛器材的「輕裝上陣」模式來控制預算，他笑說：「就當作是投資自己，絕對值得！」

易桀齊自去年九月從台南啟動全新音樂企劃《行樂》，一路走過蘭卡威、檳城、新加坡、雪梨、曼谷、東京，「行樂」的起點-台南是他心中第一名的「慢活」都市，也因此寫下〈慢一點走〉來紀錄回憶，他表示：「這首歌寫得最順，因為到了台南像回家一樣自然，情緒直覺湧現，反而提醒自己不要寫太滿、不要過度煽情，留白恰到好處才最動人。」

易桀齊透露今年過完農曆年後將先在台灣跑幾個城市，下半年則評估將前進倫敦、紐約、舊金山等地寫歌；至於2026年年度最後一站，他希望把「第一次」留給墨爾本，「這是一座尚未被既有回憶綁住、生活感與創作氣味都很濃厚的城市，節奏偏慢、街頭文化與音樂性格鮮明，他笑說把墨爾本放在最後，就像給自己的一份獎勵，用一座全新的城市，為這一年的《行樂》旅程畫下漂亮句點。」



