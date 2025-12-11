曾為張惠妹伴奏！許郁瑛跨界打造「北流小鎮」

「2025 北流耶誕小鎮」將於12月13至28日登場。北流提供

臺北流行音樂中心年度冬季企劃「2025 北流耶誕小鎮」將於12月13日至28日盛大登場，今年以全新主題「耶誕老公公不在家」打造限定故事小鎮。活動以12月13、14日的暖身派對「行動代號：麋鹿大集合」率先啟動，並於12月20、21日推出主活動「耶誕音樂嘉年華」，營造最具節慶氛圍的冬季場景。

「小鎮市集」今年除了SUB舞台邀集10組人氣歌手與樂團帶來售票演出，園區也串聯16家店鋪推出25場免費演出，橫跨爵士、雷鬼、電子、饒舌、搖滾、民謠與古典等風格，讓北流化身城市音樂街角，民眾走入園區即可遇見不同風格的現場演奏。

本屆亦邀請多位重量級音樂人與跨界創作者參與，包括多次入圍金曲獎的爵士鋼琴家許郁瑛，將於「小鎮音樂聚落」帶來融合即興、電子與原創作品的限定演出；以多元曲風翻玩迷因文化的YouTuber小尾巴也將登場，帶來兼具趣味與創意的特製舞台。

跨域合作同樣是亮點之一，「臺語大聯盟 民生電氣DJ ChiLL X蘇俊穎掌中木偶劇團」將在「小鹿亂撞舞台」以DJ、布袋戲操偶與臺語金曲融合，呈現兼具懷舊與潮流的新式舞台魅力。獲金曲、金音獎肯定的搖滾樂團「百合花 Lilium」也將演出，以融合南北管、月琴念歌與搖滾的獨特臺語聲響展現新世代音樂能量。



