曾為愛消失樂壇！阮丹青凍齡容貌曝光 揭真實年紀「當年少報了」

阮丹青（右2）與音樂人根石大輔（左起）、盧欣民、劉瑋菁、黃偉駿、組成「自然流動樂團」。羅藝工作室提供

阮丹青當年婚後淡出演藝圈，近日與「自然流動樂團」推出全新專輯《走進春天的果園 Four Seasons》，今（9日）攜手團員根石大輔、盧欣民、劉瑋菁及黃偉駿現身宣傳，並宣布將於明年1月17日登上高雄Marsalis Bar、1月18日在高雄大東藝術文化中心連開兩場演出。

久未公開分享近況的阮丹青，外貌身材保養得宜，求證網路資訊指她現年51歲，她大方坦言因早年唱片公司操作而「少報了年齡」，其實今年已滿56歲，謙虛表示可能因長住在三芝、生活步調閒適，加上注意保養，感謝大家稱讚她外表凍齡。

廣告 廣告

阮丹青（中）與音樂人根石大輔、盧欣民、劉瑋菁、黃偉駿、組成「自然流動樂團」。羅藝工作室提供

談及與丈夫10多年婚姻，她大方分享相處之道「保持距離、留給彼此空間」。兩人從婚前便展開長達多年的遠距離戀愛，直到疫情前2、3年才正式同住。她笑說當年還沒有視訊，只能靠傳真機寫信傳情；甚至一度主動提出訂婚，卻被丈夫以「還沒存到錢」婉拒，她自嘲「我曾經被拒婚過」。所幸最終兩人在2014年完成婚禮，攜手走入人生新階段。

結束台北兩場演唱會後，阮丹青之前飛往義大利、瑞士展開10天的身心靈旅行。她笑稱「忙到需要被白雪包圍，讓腦袋靜音」，原本期待深秋楓紅，卻遇上歐洲突襲寒流，意外見證此生第二場壯闊大雪。她分享：「雪會把所有聲音吞沒，那一刻世界變得很安靜，像白色冥想。」置身阿爾卑斯山，她感受到大自然帶來的極致重整，直呼「心被按 reset」。

阮丹青（右2）與音樂人根石大輔、盧欣民、劉瑋菁、黃偉駿、組成「自然流動樂團」。羅藝工作室提供



回到原文

更多鏡報報導

蔡依林分手錦榮9年！罕見鬆口昔日相處內幕「怕被遺棄所以犧牲」

朱孝天只顧流量？中國網友翻出艾姐、五月天曾送花力挺「真心換絕情」

李芷婷甩分手前任低潮穩交上班族2年 聞小煜婚變曝私下互動