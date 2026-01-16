曾為梁朝偉「拒絕社交」生悶氣多年 劉嘉玲揭磨合關鍵
劉嘉玲與梁朝偉於2008年結婚，攜手走過18年婚姻，被外界視為演藝圈的模範夫妻。近日，劉嘉玲登上「奶茶妹」章澤天的Podcast 節目，罕見談及兩人相處的磨合過程，坦言曾因梁朝偉不願陪她出席社交活動，為此悶悶不樂好幾年。
劉嘉玲透露，自己與梁朝偉性格可說是天差地遠。章澤天也分享，過去與劉嘉玲夫妻倆一同吃飯，梁朝偉幾乎全程不多話，相當安靜。劉嘉玲直言，自己一度難以理解，因為朋友聚會多半是成雙成對出席，但梁朝偉卻常讓她獨自赴約，讓她忍不住納悶：「為什麼你老是拒絕呢？」
某次，她硬拉著梁朝偉一起參加聚會，卻發現對方全程不自在、明顯不開心，這才讓她開始反思：「我為什麼要逼他呢？」自此便選擇不再勉強。
隨著年齡增長，梁朝偉也逐漸調整自己，偶爾願意陪劉嘉玲出席朋友聚餐。劉嘉玲解釋，梁朝偉其實並非冷漠，而是害怕陌生環境；獨處時能完全做自己，但一站到人群中，就必須切換成「大明星梁朝偉」，對他而言是一種消耗。相較之下，劉嘉玲天性熱情、熱愛社交，在各種場合都能自在，她笑說：「所以我覺得我的能力比他強。」
她也分享，梁朝偉若自覺做錯事，會以手寫卡片代替言語表達歉意，「道歉卡滿多的，他會把自己不對的地方列出來。」
此外，劉嘉玲提到，梁朝偉每拍完一部戲，就產生一個「新版本」的性格，意味著她必須不斷適應他因角色投入而產生的心理與性格變化。她最後感性總結，婚姻能長久的關鍵在於「給彼此空間」與「欣賞對方的優點」，用雙向的理解、尊重與包容，化解性格上的差異。
更多中時新聞網報導
郭方儒認愛陳詩穎 脖有紅印嚷是蕁麻疹
NBA》連敗慘劇沒重演 雷霆爽拔馬刺
鄭怡回台大合唱團 觀賞變拍照立牌
其他人也在看
梁朝偉拍廣告「配樂張國榮歌曲」 生死之交情誼再被重提
香港影帝梁朝偉近日為銀行拍攝新廣告。這次廣告從電影場景、對帆船運動的熱愛，再到經典電影配樂，均展現梁朝偉獨特的人生故事。...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 發表留言
根本是我！小臘腸「緊抓棉被」賴床萌翻千萬人 上班族狂cue：完全演出社畜的絕望
最近天氣冷，無論是人類還是毛小孩，都想躲在家裡，甚至賴床。最近日本一名飼主在社群分享家中小臘腸爆笑的照片，只見一隻名叫來優的小臘腸鑽進被窩睡覺，被抓包還不願起來，反而緊緊抓著棉被。逗趣畫面曝光萌翻千萬網友，許多上班族看了更產生共鳴，直呼「那個抓被子的手勢太社畜了」、「狗狗完全演出起床前的絕望感！」鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前 ・ 2
金正恩愛女「捧臉甜吻爸」如戀人 北韓人冒死批評曝光！
國際中心／江姿儀報導北韓現任領導人金正恩月初進行2026年首度飛彈試射，一舉一動備受全球高度關注。他時常帶著愛女金主愛，出席各種公開場合，還一起參加平壤跨年晚會。會中父女倆互動親暱，金主愛還在跨年倒數結束時，邁入2026年的第一刻直接親吻金正恩，宛如戀人的舉動惹議，也引發北韓人民的批評。民視 ・ 1 天前 ・ 8
男強開車門闖入強制罪「不起訴」 母無奈：對法律失望
宜蘭縣 / 綜合報導 有民眾近日PO文指控，去（2025）年10月初在宜蘭員山鄉的農場控窯時，因為園區內有辦理活動，加上天氣炎熱，友人先行帶女兒上車，準備換衣服，沒想到一名陌生男子竟強行開車門，試圖進到轎車裡，讓這對母女全都嚇壞了，立即報警處理，事後男子被依強制罪嫌，移送法辦，但最近當事人卻收到不起訴書，讓她又氣又無奈，直呼對國家法律很失望，至於律師則表示，本案男子雖有開啟被害人的車門，但並沒有達到妨礙自由的程度，因此檢察官做出不起訴處分。男子一手插口袋一手拿手機，在宜蘭的農場停車場來回地走來走去，還不時睜大雙眼仔細張望，但他不是在找停車位，而是疑似在尋找下手目標，當事民眾說：「因為我在幫小孩子換衣服，然後我有瞄到有一個男生，他就是逐漸的靠近駕駛座門邊，(男子)本來屁股對我們的車門，後來他就轉身然後他就開門進來，我就罵他然後我就從後座，我就左右手都兩隻手過去，然後就把門給搶回來把他趕走了。」回想到當時場景，民眾還是驚魂未定，事情發生在去年10月初，他們到宜蘭的農場玩，沒想到就被這名陌生男子強行開門，試圖進到轎車裡，當事民眾說：「我認為他是要搶車，因為我跟他說你在做什麼，他說我要借衛生紙。」好在附近車輛有拍下男子犯案前影像，立即報警處理，事後男子被依強制罪嫌，移送法辦，但結果卻不如她意，當事民眾說：「警察很快就抓到人了，因為這個人是慣犯，警察告訴我說他是正在通緝中的人，我前幾天我去警察局領回來的時候，我就看到了判決書上面寫說不起訴。」民眾又氣又無奈，直言表示難道要等到出事，才會重視安全問題，當事民眾說：「那我在想說這個國家是要怎麼保護人民，我如果反應比較慢還是說我車子真的被開走了，我被載到某1個地方了一定是要發生這樣的事情，那對於國家才是一點什麼事嗎，就是我會覺得對於這個整個國家的法律很失望。」非本案律師葉恕宏說：「所謂的強制罪是以強暴、脅迫之方式，使他人行無義務之事，或妨害他人行使權利，而本案的被告雖然有開啟被害人的車門，但在被害人喝止下，隨即放開並離去，並沒有達到妨礙自由的程度，因此檢察官做出不起訴處分。」幸好車上母女沒有大礙，相關財物也沒有被搶奪，只是司法結果出爐，也讓當事人大感失望 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 6
《黑白大廚》紅蘿蔔地獄掀熱潮！中醫揭「吃錯等於白吃」：吸收率差 9 倍
隨著Netflix熱門實境秀《黑白大廚：料理階級大戰》第2季熱播，「無限地獄料理賽」中的地獄食材——紅蘿蔔，意外成為大眾關注焦點。這股熱潮甚至延燒至線下，日前紅蘿蔔主題活動降臨台北101，吸引萬人朝聖。 這項幾乎天天出現在餐桌上，卻常被挑食者排斥的食材，再次引發關於飲食選擇與營養價值的討論。生桃園電子報 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
吃隔夜菜致癌觀念大翻轉！專家曝真相：「怎樣吃」才是關鍵
不少人都聽過「隔夜菜會致癌」的說法，裡面提到的致癌物質，亞硝胺與胃癌、大腸癌等癌症風險有關。但林口長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海醫師指出，蔬菜在不新鮮的情況下，才會因為細菌的關係出現硝酸鹽，並進一步在人體形成亞硝胺，普通的隔夜菜不會增加罹癌的風險，食物的溫度才是關鍵。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
林志玲臉蛋變了？51歲狀態曝光 網友竟嫌「不像本尊」
「台灣第一名模」林志玲2019年與日本男星AKIRA（黑澤良平）結婚後，育有一個寶貝兒子，近年將生活重心放在家庭與育兒上，鮮少長時間曝光於螢光幕前，不過只要她一現身，依舊是外界關注焦點。近日，林志玲在微博曬出一段為保養品拍攝的代言影片，51歲的近況曝光後，卻意外掀起網友熱烈討論，甚至被質疑「臉蛋不一樣了」。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 52
出差慘遇空難！女員工與慣老闆「荒島求生」翻轉命運
出差慘遇空難！女員工與慣老闆「荒島求生」翻轉命運EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 3
台中「史努比」陪你過馬路！ 民眾駐足拍不停
台中市中捷市府站前的文心路與台灣大道路口，近日出現別具巧思的創意行人號誌，原本常見的小綠人、小紅人，最上頭竟加上可愛的卡通角色「史努比」，隨著號誌燈號轉換，史努比不僅會走路，還會停下來點頭、抬頭，動作流暢生動，宛如正在播放一段迷你動畫，讓過馬路變得趣味十足。自由時報 ・ 1 天前 ・ 2
《大集合》爆回收藝人紅包！胡瓜掏主持費補貼 電視台急發聲
《大集合》爆回收藝人紅包！胡瓜掏主持費補貼 電視台急發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 發表留言
舊蘇花和仁至大清水路段廢線 仁清隧道走入歷史 (圖)
行政院日前公告，舊蘇花公路台9丁線64K＋262至69K＋119K（和仁至大清水路段）省道廢止，圖為廢線路段的仁清隧道，攝於2018年5月25日。中央社 ・ 1 天前 ・ 1
收到催繳公文別慌！「租補」溢領破2.1萬件 國土署曝解方
近期有民眾反映陸續收到縣市政府要求繳回溢領之租金補貼公文。內政部國土管理署今（16）日對外說明，租金補貼租補資格認定包含所租賃住宅是否屬合法住宅， 除111年至113年中央主政外，自去（114）年起則回歸地方負責受理申請及溢領審查確認。以去年六都為例，核定案件為74萬件、溢領件數2.1萬件，占比約2.8%；未來國土署將持續請地方政府核實相關資料，確保補貼作業正確無誤，避免後續爭端。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
黑米買一送一竟買到「發霉5年貨」 衛生局下令業者改進
該民眾在社群平台發文指出，當時趁賣場「買一送一」優惠購買兩包黑米，未料開封後發現明顯異常。他強調，這並非造假或自導自演，「誰會故意留兩包米五年再拿出來配合促銷？」並表示自己關注的是食品安全，盼望賣場改進，稽查單位能落實監管。桃園市衛生局表示，接獲通報後已...CTWANT ・ 1 天前 ・ 1
租屋族手抖了！收公文要求「繳回3年租補」 國土署證實追討：可分期
年關將近，最近卻陸續有租屋族表示自己收到公文，要求補繳過去幾年的租金補貼，一次好幾萬讓他們驚訝「年中都沒這麼多」。對此內政部國土管理署證實，去年六都有約2.8%的租金補貼溢領情況，多數是因為資格或租屋情況異動，若被發現申請人資格有異，會陸續依規定通知並依法追回溢領款項，若民眾有需求也可循協議機制，以分期付款方式繳還。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 17
後悔嫁給他！帶貨女王章小蕙爆遭阻見小孩內幕 鍾鎮濤冷笑回應
昔日恩怨再次成為焦點，港星章小蕙近期在節目中罕見重提與的婚姻，不僅直言後悔當年太早踏入婚姻，還自爆曾被刻意阻擋，導致無法與兒女碰面。這番言論迅速在網路上炸開鍋，也讓兩人的過往糾葛重新攤在聚光燈下。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 11
「最美政戰士」自願調東引！甜曝擇偶條件：選軍中的人交往
因外型亮眼登上PTT表特版，被封為「最美政戰士」的陸軍士官葉采青，近日在Threads透露，服役期滿後主動申請調往外島東引指揮部，目前已在當地服役。對於軍中戀愛的問題，她坦言自己偏好制服控，習慣在軍中認識對象交往，這樣也能避免遠距離困擾。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 22
愛慕公司女同事卻傳訊騷擾 「要不要去摩鐵幫妳通一下？」結果芭比Q了
CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導 高雄一名劉姓男子，因愛慕同單位的一名正妹小美（化名），但他不循正當方式追求，卻多次傳訊騷擾小美，不僅邀約她到摩鐵開房，甚至還輕浮的說「妳都30歲了還沒被通，要不要幫妳通一下？」小美為了工作只能隱忍；沒想到去年5月間下班時，劉男竟展開突襲，強吻她的臉頰，小美於是報警，全案經高雄地院審理後，依性騷擾罪判處劉男有期徒刑3個...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 14
舔共館長大翻車2／黃國昌訪日觸動中國眾怒想切割 官司纏身怕坐牢進退失據
館長陳之漢直播帶貨失敗的另一個原因，是因台灣民眾黨主席黃國昌訪日事件，引起館長中國粉絲的不滿，將氣發洩在抵制館長身上。為了中國粉絲，館長一度不惜切割黃國昌，但又突然轉變成館長到場力挺黃國昌，讓外界霧裏看花。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 19
生一個拿30億！吳佩慈生4胎「紀曉波堅持不娶」 驚人內幕遭挖
47歲女星吳佩慈與中國百億富商紀曉波交往多年育有4名子女，怎料16日傳出男友68歲媽媽崔麗杰在美國屬地塞班島遭到逮捕。紀家近來接連爆出財務與法律風波，但正因吳佩慈與紀曉波沒有法律上的婚姻關係，她並未受到波及，也因此讓「紀曉波為何始終未娶吳佩慈」再度成為外界關注的焦點。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 40
婚前照顧失智公公 洪詩發長文還原真相：我沒這麼偉大
洪詩與李運慶2023年結婚，婚後生活一向低調，卻因一篇「感謝文」意外引起討論。李運慶的大哥李運泰去年10月發文回顧照顧失智父親的歷程，提到洪詩在婚前就一起分擔照護工作，「把屎把尿」的描述引發網友熱議，有人感動，也有人質疑，把原本私密又艱難的家庭經歷，變成公開評斷的話題。對此，洪詩今（18日）在臉書發自由時報 ・ 3 小時前 ・ 3