曾為梁朝偉「拒絕社交」生悶氣多年 劉嘉玲揭磨合關鍵

劉嘉玲與梁朝偉於2008年結婚，攜手走過18年婚姻，被外界視為演藝圈的模範夫妻。近日，劉嘉玲登上「奶茶妹」章澤天的Podcast 節目，罕見談及兩人相處的磨合過程，坦言曾因梁朝偉不願陪她出席社交活動，為此悶悶不樂好幾年。

劉嘉玲透露，自己與梁朝偉性格可說是天差地遠。章澤天也分享，過去與劉嘉玲夫妻倆一同吃飯，梁朝偉幾乎全程不多話，相當安靜。劉嘉玲直言，自己一度難以理解，因為朋友聚會多半是成雙成對出席，但梁朝偉卻常讓她獨自赴約，讓她忍不住納悶：「為什麼你老是拒絕呢？」

某次，她硬拉著梁朝偉一起參加聚會，卻發現對方全程不自在、明顯不開心，這才讓她開始反思：「我為什麼要逼他呢？」自此便選擇不再勉強。

隨著年齡增長，梁朝偉也逐漸調整自己，偶爾願意陪劉嘉玲出席朋友聚餐。劉嘉玲解釋，梁朝偉其實並非冷漠，而是害怕陌生環境；獨處時能完全做自己，但一站到人群中，就必須切換成「大明星梁朝偉」，對他而言是一種消耗。相較之下，劉嘉玲天性熱情、熱愛社交，在各種場合都能自在，她笑說：「所以我覺得我的能力比他強。」

她也分享，梁朝偉若自覺做錯事，會以手寫卡片代替言語表達歉意，「道歉卡滿多的，他會把自己不對的地方列出來。」

此外，劉嘉玲提到，梁朝偉每拍完一部戲，就產生一個「新版本」的性格，意味著她必須不斷適應他因角色投入而產生的心理與性格變化。她最後感性總結，婚姻能長久的關鍵在於「給彼此空間」與「欣賞對方的優點」，用雙向的理解、尊重與包容，化解性格上的差異。

