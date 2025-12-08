曾為節目整形！卡古擺攤賣雞蛋糕 開直播竟遭酸落魄

藝人卡古（章瑞麟）模仿劉德華、庹宗康等明星受到關注，更曾接受節目改造計畫整形。日前則在臉書PO出擺攤販售雞蛋糕的照片，不料卻遭網友酸言「落魄到去擺攤」。對此，他以正能量態度面對，強調創業路本來就不容易。

藝人卡古（章瑞麟） 。（圖／翻攝自 卡古 章瑞麟臉書 ）

根據《三立新聞網》報導，卡古出道14年，近年除了上節目，也在幕後拍片接案，日前則開始斜槓賣起「卡咕咕雞蛋糕」，擺攤時也會開直播與粉絲互動。卡古透露，曾直播被酸「落魄到去擺攤」，他則回應創業路本來就不容易，「也許我在演藝圈貴人不多，但築夢踏實，有通告我還是很珍惜，但我把生活過好就好了」。

卡古擺攤販售雞蛋糕 。（圖／翻攝自 卡古 章瑞麟臉書 ）

卡古表示，自己需要將麵粉、牛奶、起司等原物料扛上公寓4樓，部分貨品則寄放在另一間有電梯的汐止房子，交往約6年的女友也是得力助手，被他封為「一級戰將」，他計畫將利潤4成分給女友當酬勞。

事實上，卡古在2017年接受節目改造計畫進行整形手術，動了眼睛、鼻子、下巴等部位，整個人煥然一新。原本期待以新樣貌出現在大眾視野會獲得好評，沒想到事與願違，工作反而銳減，讓他一度陷入憂鬱，只能吃老本度日。

目前擁有2間房產的卡古透露，計畫先賣掉其中一間汐止19坪房子，該屋當初以每坪40萬元入手，如今已經漲價。他打算等持有滿6年時再出售，並表示七堵房子距離車站走路只需5分鐘，之後邀請來賓錄製Youtube節目也比較方便。

