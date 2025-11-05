曾為美國最有權勢副總統 錢尼享壽84歲逝世
錢尼在當地時間11月3日因為肺炎與心血管疾病併發症過世，享壽84歲。跨黨派政治人物發文表示悼念，白宮也降下半旗致哀。
錢尼曾經擔任白宮幕僚長、眾議員、國防部長，以及石油公司執行長，政商經歷豐富。但他最受外界注意的職位，是擔任小布希的副總統8年。
小布希說道，「我相信你們正看著美國未來的副總統。」
2001年，911事件爆發引發全美震撼。錢尼強烈主張必須先發制人，在沒有確定證據的情況下，就指控伊拉克擁有大規模毀滅性武器。隨後更是主導出兵伊拉克，成為反恐戰爭的最大推手。
時任美國副總統錢尼表示，「敵方表現出對美國造成嚴重破壞的能力，我們必須假設會有更多攻擊，這是唯一安全的方法。」
雖然美方最後並沒有發現毀滅性武器，還因為推翻海珊政權，以及虐待囚犯而受到國際批評，但錢尼始終捍衛自己當初的決定，從未表示後悔。
錢尼也被稱為史上最有權勢的副總統。前幕僚曾經透露，許多國安與情報資訊都必須先經過他才會抵達總統辦公室。他也曾經大力推動擴張行政權力，支持以反恐為目的監聽美國公民。
美利堅大學外交學院教授馬汀指出，「批評者指控他將情報單位政治化，威脅或暗示分析師要找到他想要的連結。」
卸任副總統多年之後，錢尼再受到媒體注目是因為他對川普的批評。雖然在2016年大選，錢尼支持同屬共和黨的川普，但是在國會山莊暴動案發生後，錢尼與他擔任眾議員的女兒同聲譴責川普。
而到了2024年大選，錢尼更是公開表態支持民主黨候選人賀錦麗，讓他跟共和黨主流漸行漸遠。錢尼認為，「在我們國家246年的歷史裡，從沒有一個人對這個國家造成的威脅比川普還大。」
錢尼與台灣也有淵源。他在眾議員任內曾經投票支持台灣關係法，奠定台美關係今日的基礎，也曾在1993年與2017年，2次來台訪問，表達支持維持台海現狀。
回顧錢尼的一生，許多支持者認為他的政策鞏固了美國在全球的地位。批評者則指出他為達目的不擇手段，甚至不惜違背人權。而無論正反評價都不能否認，錢尼對21世紀的美國政壇影響深遠。
