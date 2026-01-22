曾為許光漢、林宥嘉寫歌 香港歌手這樣形容台北男人

李拾壹發行全新創作EP《男》。（圖／鈞光閃閃提供）

來自香港的創作歌手李拾壹出道邁入第11年，在台灣正式發行全新創作EP《男》，透過四種標籤、四位男生，來觀察現代人的生活哲學之外，也從四種不同人生課題，尋找安放心靈的撫慰。李拾壹除了近年在選秀節目《聲林之王3》的幽默表現引發關注外，他也發表不少作品，包含林宥嘉〈自然醒〉、〈垃圾寶貝〉，以及許光漢〈一派輕鬆〉，都深受樂迷好評。

全新創作EP《男》還收錄相當符合北台灣天氣的〈雨男〉，描述走到哪都會遇到下雨天的命定男子，似乎人生被雨水追著跑，李拾壹笑說：「搬來台北生活之後，終於明白為何大家說台北很潮濕，甚至家裡還會發霉，後來才了解，台北所有男人都是『雨男』啊！」李拾壹還在該首歌融合早期華語流行音樂常見的語助詞，靈感更是從草蜢的作品而來，從歌曲開頭就不斷來回重複洗腦，令人忍不住跟著一起哼唱之外，也注入李拾壹對80年代情懷的敬意。

另外EP還描述日常可能出現在大眾周遭的男子，包含對於任何事物都抱以「延遲滿足」的心態面對，而產生一種奇妙生活行為的〈節約男〉，以及看待他人事物，總是展現強烈自信來掩飾自我的〈抱抱過信男〉，李拾壹透過各種音樂風格，歌頌生活在不同角落的標籤男子，希望能給予溫暖反饋外，還引用周星馳電影經典名句「在座各位都是垃圾」，反諷當今社會的奇妙亂象，再次展現他的幽默創意才華。

