曾為鍾東錦「傷害致死」辯護 陳水扁見面大讚：改悔向上的故事蠻勵志



苗栗縣長鍾東錦多年前曾因傷害致死、殺人未遂等罪嫌遭法辦，引發爭議。而前總統陳水扁今天（14日）在臉書PO出跟鍾東錦的合照，透露他還是執業律師時，曾為鍾東錦打官司，更讚鍾東錦的故事勵志。

鍾東錦犯傷害致死 陳水扁為他辯護

陳水扁表示，鍾東錦40年前還年輕氣盛，與好友一起在錦州街吃消夜，隔壁桌的酒客喝醉，摸了其中一名女性，鍾東錦憤而與對方打架，造成對方頭部不慎撞到桌子意外死亡。

陳水扁進一步指出，他曾幫鍾東錦辯護，後來投入選舉，鍾東錦也多少有幫忙，若《有夢上水》節目還沒停掉，「鍾縣長改悔向上的故事也蠻勵志的」。

綠營2022年曾提議 稱要與鍾東錦合作

陳水扁也轉述，鍾東錦透露2022年縣長選舉時，民進黨中央黨部秘書長曾跟鍾東錦談合作，提議若是民進黨的候選人當選，鍾東錦繼續做議長也不錯，等選後他再退出國民黨，若當時的提議成真，2026年就沒有鍾東錦代表國民黨的藍綠對決。

