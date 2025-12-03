曾為黃國昌辯護…林飛帆認了「我嚴重判斷錯誤」：他對台灣民主破壞很大

記者陳思妤／台北報導

民眾黨主席黃國昌被爆出養狗仔跟監政敵，國安會副秘書長林飛帆今（3）日直言，黃國昌對台灣民主破壞力很強，在政治倫理跨越紅線。此外，林飛帆也坦言，黃國昌在318太陽花學運時，和時任總統府副秘書長蕭旭岑見面，當時有懷疑黃國昌會背叛，但當時希望內部不要互相攻擊，所以他還幫黃國昌辯護，他承認，「這是判斷嚴重的錯誤」。

林飛帆今天接受資深媒體人周玉蔻專訪，周玉蔻直球發問，會不會覺得黃國昌背叛太陽花？林飛帆表示，於公於私分兩個部分，公的部分，「我們沒辦法接受他政治立場這麼巨幅的轉變」，黃國昌可能覺得自己一以貫之、沒有改變，但對他來講，一個過去站在一起，反對國民黨政策以及兩岸路線的人，現在可以跟國民黨走在一起，甚至抹去在兩岸政策立場的差異，在國會投票服膺於國民黨團相關立場，很多人都無法接受。

廣告 廣告

於私的部分，林飛帆說，自己沒有什麼立場直接批評黃國昌，但身為過去曾經一起共事的朋友，他會覺得蠻可惜的，黃國昌的轉變對很多過去的朋友來說，「心裡面都不好受」。

周玉蔻追問，當時黃國昌跟蕭旭岑見面時，有沒有懷疑黃國昌會背叛？林飛帆坦言，「當時當然有」，但是當初包括他在內，很多朋友還幫黃國昌辯護，說可以理解為什麼起心動念去談。周玉蔻直呼，「所以你們辯護錯了！」林飛帆也坦言，「是…」。

林飛帆指出，當初立場是希望內部不要互相攻擊，但「我會承認，這是判斷嚴重的錯誤」。他說，黃國昌有自己的詮釋方式，但從他們的角度來看，很多黃國昌的選擇，「對我們來說是無法接受的事情」。

至於黃國昌對台灣民主破壞力是否很強？林飛帆直言，「是…對…很強」，對整個政治文化是蠻巨大的傷害，包括不擇手段蒐集其他政治人物行程，他認為這已經跨越一定程度紅線，有沒有法律責任是司法要釐清，不過在政治倫理上，他認為這在其他國家來講，是蠻嚴重的問題，是堪比美國水門案事件，黃國昌做了自己的選擇，這個衝擊對台灣社會的影響當然是大的。

周玉蔻追問，這要如何彌補？林飛帆說，需要有不同社會聲音跟力量，透過民主選舉如何讓國家持續在軌道上，這是必須要努力的。

更多三立新聞網報導

柯文哲想搶黃國昌「這專利」？周玉蔻：黔驢技窮、幼稚無腦

民眾黨訪日惹怒中網友…館長切割黃國昌急喊「表忠」：與我無關

黃國昌小姨子被爆「無照安親班」搬家重啟！教育局：查到就罰

黃國昌愛將空降？他嘆「昌派宛如邪教」：在時力早有所聞

