曾為黃國昌辯護…林飛帆認了「我嚴重判斷錯誤」：他對台灣民主破壞很大
記者陳思妤／台北報導
民眾黨主席黃國昌被爆出養狗仔跟監政敵，國安會副秘書長林飛帆今（3）日直言，黃國昌對台灣民主破壞力很強，在政治倫理跨越紅線。此外，林飛帆也坦言，黃國昌在318太陽花學運時，和時任總統府副秘書長蕭旭岑見面，當時有懷疑黃國昌會背叛，但當時希望內部不要互相攻擊，所以他還幫黃國昌辯護，他承認，「這是判斷嚴重的錯誤」。
林飛帆今天接受資深媒體人周玉蔻專訪，周玉蔻直球發問，會不會覺得黃國昌背叛太陽花？林飛帆表示，於公於私分兩個部分，公的部分，「我們沒辦法接受他政治立場這麼巨幅的轉變」，黃國昌可能覺得自己一以貫之、沒有改變，但對他來講，一個過去站在一起，反對國民黨政策以及兩岸路線的人，現在可以跟國民黨走在一起，甚至抹去在兩岸政策立場的差異，在國會投票服膺於國民黨團相關立場，很多人都無法接受。
於私的部分，林飛帆說，自己沒有什麼立場直接批評黃國昌，但身為過去曾經一起共事的朋友，他會覺得蠻可惜的，黃國昌的轉變對很多過去的朋友來說，「心裡面都不好受」。
周玉蔻追問，當時黃國昌跟蕭旭岑見面時，有沒有懷疑黃國昌會背叛？林飛帆坦言，「當時當然有」，但是當初包括他在內，很多朋友還幫黃國昌辯護，說可以理解為什麼起心動念去談。周玉蔻直呼，「所以你們辯護錯了！」林飛帆也坦言，「是…」。
林飛帆指出，當初立場是希望內部不要互相攻擊，但「我會承認，這是判斷嚴重的錯誤」。他說，黃國昌有自己的詮釋方式，但從他們的角度來看，很多黃國昌的選擇，「對我們來說是無法接受的事情」。
至於黃國昌對台灣民主破壞力是否很強？林飛帆直言，「是…對…很強」，對整個政治文化是蠻巨大的傷害，包括不擇手段蒐集其他政治人物行程，他認為這已經跨越一定程度紅線，有沒有法律責任是司法要釐清，不過在政治倫理上，他認為這在其他國家來講，是蠻嚴重的問題，是堪比美國水門案事件，黃國昌做了自己的選擇，這個衝擊對台灣社會的影響當然是大的。
周玉蔻追問，這要如何彌補？林飛帆說，需要有不同社會聲音跟力量，透過民主選舉如何讓國家持續在軌道上，這是必須要努力的。
更多三立新聞網報導
柯文哲想搶黃國昌「這專利」？周玉蔻：黔驢技窮、幼稚無腦
民眾黨訪日惹怒中網友…館長切割黃國昌急喊「表忠」：與我無關
黃國昌小姨子被爆「無照安親班」搬家重啟！教育局：查到就罰
黃國昌愛將空降？他嘆「昌派宛如邪教」：在時力早有所聞
其他人也在看
大槻真希中國演出「被斷電趕下台」！屈辱1幕後首發聲：平安返回日本
日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中日關係持續緊繃。近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消，11月28日先是天后濱崎步隔天的上海演唱會臨時遭取消，接著又發生離譜一幕，日本歌手大槻真希正在台上演唱知名動漫《海賊王》的片尾曲〈memories〉時，舞台上的螢幕與照明設施突然全部熄滅，被強制拉下台，事發後沈寂多日，大槻真希首度發聲。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 46
中國錯了！濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，直言「上海這件事鬧大了！」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 201
濱崎步「空場開唱」 外媒：上海鬧大了！
[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前 ・ 149
金宇彬戰勝鼻咽癌迎娶申敏兒！她愛喝1茶41歲逆齡像21歲
韓國演藝圈模範情侶金宇彬與申敏兒，在愛情長跑11年後，今日（11/20）無預警宣布結婚喜訊！金宇彬透過親筆信甜喊：「我要和陪伴我很久的人組建家庭。」兩人挺過男方罹癌低潮，不離不棄的愛情感動無數粉絲。健康2.0 ・ 2 小時前 ・ 3
MLB》前中職洋投瑞恩 8千萬合約加入太空人
曾效力中華職棒大聯盟富邦悍將的右投手Ryan Weiss（中文登錄名：瑞恩），今天傳出與美國職棒大聯盟休士頓太空人簽下1年260萬美元（約新臺幣8167萬元）合約的消息。TSNA ・ 1 小時前 ・ 3
變天了！全台急凍3天「最冷時間出爐」 雨下最猛地區曝光
變天了！台北今（3）日一早就溼溼冷冷，許多通勤族都穿起了雨衣、撐起雨傘。對此，氣象粉專「進擊の天氣小編」指出，最冷時間落在週三晚上至週四清晨，可能會下雨的地區也曝光了，提醒民眾多加留意。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 4
以為兒子亂畫...媽 PO 網求助「謎之生物」玩偶，結局反轉：畫得確實很像
小孩子畫圖總是充滿想像力，甚至有時候他們想要買玩具，卻不知道玩具的全名叫做什麼，只能用畫圖的方式畫出來告訴父母。而最近，日本一名育有 2 子的媽媽在 X（推特）上發文求救，表示五歲兒子拿著一張手繪圖，希望能收到畫中角色的玩偶當作聖誕禮物，原本網友都覺得畫太草看不出來，只好亂猜 ACG 角色。沒想到最後卻發現，小孩其實畫得和玩具本尊幾乎一模一樣。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 2
參加許瑋甯、邱澤婚宴！柯震東爆喝到爛醉 大字型醉倒躺地照流出
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導上周五（11/28）許瑋甯、邱澤在台北東方文華飯店舉行世紀婚禮，幾乎半個演藝圈都出席，張清芳、藍心湄、關穎、章廣辰、張軒...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 6
三星突襲…推三折機Galaxy Z TriFold搶市 台積電、大立光業績添柴火
三星昨（2）日突襲式發表首款三折機Galaxy Z TriFold，藉此鞏固折疊機王者地位，預計12月12日將率先在母市...聯合新聞網 ・ 3 小時前 ・ 7
「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨
被警方當場逮捕！北市萬華區昨（1日）中午發生兇案，天道盟的重量級大咖「黑狗」遭2名刀手在停車場內狠斷腳筋，駭人的是2人竟沒離開現場，冷笑看他趴地哀嚎直到警方抵達，報案的就是其中1名嫌犯，他聲稱要幫義父「寶勝」報仇。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 134
這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天
生活中心／李汶臻報導近期有關台灣是否時隔9年重現「霸王級寒流」的話題，引發民眾熱議。在全台關心2016霸王級寒流是否再撲台之際，就有氣象粉專針對全台本週天氣變化狀況，作出詳細分析；本週天氣變化大，明（2日）、週二東北季風逐漸南下，北部及東部迎風面局部有雨，氣溫開始下滑。而本波東北季風的最強時段曝光，最低溫有機會下探至11度；而在經歷一連3天的降溫後，週末全台天氣狀況短暫回暖後，又要再變了。民視 ・ 1 天前 ・ 4
看完藍綠白最新民調！林濁水直呼「太奇怪了」一句話示警
《美麗島電子報》1日公布最新民調數據，結果顯示民進黨、國民黨、民眾黨的好感度都3成多，反感度都在49%左右。對此，前立委林濁水看完結果後，今（2）日在臉書示警「對3黨都不是好消息」。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 94
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
于朦朧第二？靈媒爆陳都靈12/5將被獻祭 日期藏「恐怖巧合」網全炸鍋
中國男星于朦朧9月清晨墜樓身亡震驚娛樂圈，案件疑點重重。先前網路瘋傳英國靈媒直播爆出郭俊辰已遭滅口。近日美國靈媒Kandis Starr更透露，陳都靈現在很危險，指稱她在啟皓藝術館被強行灌藥，且將會在12月5日被獻祭引起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 31
許瑋甯邱澤世紀婚禮「一桌7萬席開43桌」鉅額花費曝 天文數字超乎想像
許瑋甯與邱澤11月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，星光熠熠、場面唯美，被網友封為「年度最夢幻婚禮」。隨著婚禮細節陸續曝光，不少網友開始自行「試算」兩人的婚禮花費，驚呼相當可觀。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 35
病患送急診電腦跳「重大訊息通報」 醫揭實情：重症患者就是VIP
白永嘉貼出急診電腦系統的畫面，畫面中清楚顯示：「重大訊息通報，此患者為欠帳問題個案，請注意通報訊息。」他坦言，雖然明知這類病人可能無力支付醫療費用，但若病情嚴重，仍會安排多項檢查與治療，所提供的藥品與醫療照護也不打折扣。「重症病人就是急診的VIP，即使他沒有...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 9
高國豪Crossover吃掉嫂子！網酸：餃子好吃嗎
社會中心／李明融報導新竹攻城獅籃球隊明星球員高國豪，去年（113年）遭爆出約二哥高國強妻子劉家菱，雙方隔空交火，後來高國豪與妻子發出4點「最終聲明」事件才逐漸落幕。然而去年底高家一場家庭聚會，高家3兄弟又上演全武行，高國豪遭大哥高聖文、二哥高國強出拳狂扁，高國豪過程中還不滿狂嗆二嫂，3兄弟互告傷害等罪，全案將於近日宣判。事件曝光後，再度掀起討論，大批網友湧入高國豪IG留言問「餃子好吃否～」、「嫂子好吃嗎~」、「開卡」、「你哥為什麼要扁你？」。民視 ・ 19 小時前 ・ 19
入冬第一波冷空氣！低溫跌破11℃ 粉專曝「這天」才回暖
今（2）日環境偏東北風，迎風面桃園以北及宜蘭地區有不定時局部短暫雨。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，明晚至週四（4日）是本波冷空氣最強時段，到週五才會回升，西半部夜間低溫可達11至13度。另外，下週一（8日）又有另一波東北季風將增強南下，各地氣溫傍晚起會逐步下滑。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
劉真逝世5年⋯ 辛龍首露面「正式復出」：好久不見
藝人辛龍2020年因為痛失妻子劉真，自此淡出演藝圈，近期傳出他決定復出，重啟創作，而他2日也發出照片、首度露面，宣布正式復出，參與尾牙和演出。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 19 小時前 ・ 96
「想毀掉中華民國的不是民進黨！」張禹宣轟鄭麗文：每一步都在分裂台灣
近來國民黨立委遭質疑「赤化」，先前國民黨主席鄭麗文曾表示，「把中華民國毀了，對誰都沒有好處」。媒體人張禹宣就直言「想毀掉中華民國的不是民進黨是鄭麗文」，怒轟如今國民黨在鄭麗文的領導下，不斷放大中國弱化中華民國的概念，每一步動作都在分裂台灣的社會認同，弱化中華民國原先能代表的團結象徵。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 273