曾無本當沖大賺300萬！ 少年股神陷空手焦慮：好痛苦





近期台股漲勢強勁，不少人獲利，但空手的人卻陷入焦慮。有網友表示，大學時就以無本當沖的方式獲利約300萬元，如今卻陷入空手焦慮，坦言看長輩買黃金都獲利「很痛苦」。

該名網友在論壇PTT以「如何調適空手的心態」為題發文，表示自己現年25歲，在大學時就曾靠著無本當沖的方式累積了約300萬元資產，之後拿了200多萬出國讀書。2025年4月時曾撿進正二，但9月回台當兵前就全數賣光，之後長期空手，眼見近期大盤與黃金等資產持續上漲，連長輩買黃金都大漲，坦言自己內心「好痛苦」。並進一步說明，自己嘗試買「好公司低基期」卻一路下跌，手上只剩90萬元現金，另外還有30萬元套在自認的「好公司」。他也坦言，自己目前空手，加上待在軍中的時間多，反而更容易做出不理智決策，例如買樂透、加密貨幣開150倍槓桿當賭博，雖然虧損不多，但自己也已意識似乎心態已經失去平衡。

廣告 廣告

▼原PO表示自己大學時就曾靠著無本當沖當沖累積約300萬元，未料近期投資成果不如以往，坦言「好痛苦」。（示意圖，非新聞當事人／取自Pexels）

此案例吸引熱議，眾人建議的方向大致有二：一是「先買門票別空手」的資產配置思維，二是「戒掉快錢心態」的風險控管與自律提醒。

不少人建議原PO「不要空手」，直言「空手幹嘛」，建議他將手頭現有資金投入近期漲勢穩定的標的，例如0050、正二、2330或黃金，指出「錢進去滾都比在手上好」。還有網友認為，原PO現在的痛苦來自於「想賺快錢」的心態，認為造成他難受的並不是空手，而是難以接受無法再像以往靠短線快速獲利的現實，並用「賭癮」來形容原PO的情況，勸原PO要調整投資心態：「不要有短時間爆富想法，遲早會賠回去」，也勸他別再想和之前那樣預測高點，否則「離很大想等回檔」只會越等越焦慮，建議他改採分批買入、定期定額的方式，投資大盤與資產配置為主，減少盯盤與追逐熱門標的帶來的衝動操作。

不過，也有些網友不相信原PO過往「無本當沖賺300萬」的真實性，狠批「故事好假」，並質疑原PO既然有本事當沖，為何不繼續沖或開更高額度？對此原PO後續則回應，之前因當沖盯盤導致近視增加了300度、眼睛乾澀，認為影響了健康不划算；也承認策略有胃納量，難以無限擴張。

（封面示意圖／取自Pexels）

更多東森財經新聞報導



當沖1週賠6萬！ 她坦言「小賺就飄了」 過來人：越急賠越快

200萬練當沖「一週只賺2萬」好難贏 過來人秒懂：一天只睡4小時

以為「手指按按就能賺」！ 他3年虧百萬畢業勸世：玩不贏主力