曾爆不倫戀！永野芽郁復出拍Netflix新片 「戀人」竟是田中圭、坂口健太郎師弟

永野芽郁（左圖）將投入新片《我的瘋狂女權女友》拍攝，搭檔預計是兩位緋聞男友田中圭、坂口健太郎的師弟。翻攝IG@mei_nagano0924official 、翻攝IG@taisei_kido_

日本女星永野芽郁今年接連爆出與人夫田中圭搞不倫、介入坂口健太郎與圈外女友的戀情，形象墜入谷底。而沉寂好幾個月的她，已悄悄準備上工，確定接演Netflix新片《我的瘋狂女權女友》，12月將投入拍攝，電影預計明年上線。

永野芽郁剪短髮復出

Netflix今（3日）正式公布永野芽郁確定接演《我的瘋狂女權女友》，該作翻拍自韓國暢銷小說，這次翻拍成真人電影版，備受日韓粉絲期待，為了詮釋片中主角，永野芽郁更為此剪去短髮，以全新造型投入新片。

永野芽郁為了新片剪了俏麗短髮。翻攝IG@netflixjp

《我的瘋狂女權女友》是韓國人氣小說。翻攝IG@netflixjp

永野芽郁「戀人」竟是兩位「舊愛」師弟

只是據日媒報導，片中永野芽郁的「戀人」，預計找來拍完Netflix影集《First Love 初戀》暴紅的木戸大聖主演。巧的是，木戸大聖是小栗旬擔綱社長的Tristone娛樂旗下演員，更是田中圭、坂口健太郎的同門師弟。

28歲的木戸大聖是日本人氣新星。翻攝IG@taisei_kido_

其實永野芽郁早在木戸大聖2017年的出道作《我們做了》就曾合作過，這次一起演出《我的瘋狂女權女友》，將是兩人再度合作，除了讓外界期待兩人將擦出什麼新火花。據消息人士透露，也讓Tristone娛樂公司內部十分緊張，神巧合也讓這部電影未開拍已話題十足。

永野芽郁（右圖）4月爆出與人夫田中圭搞不倫。翻攝微博

坂口健太郎（右）9月爆出與圈外女友交往的同時，還劈腿永野芽郁，醜聞爆發後坂口也與女友分手。翻攝IG@sakaguchikentaro



