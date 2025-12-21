曾爆假奶風波！「十盛」最後一家也倒了 官網刪光分店資訊

由百萬網紅「網美小吳」與紀卜心共同創立的手搖飲品牌「十盛奶茶專賣」首間門市於2024年4月開幕，全台展店超過20間，但開幕短短3個月就爆發乳源標示爭議，目前僅剩的「桃園中正店」也宣布只營業到12月26日。

目前僅剩的「桃園中正店」也宣布只營業到12月26日。 （圖／翻攝自Google Maps）

十盛主打使用日本「北海道十勝乳源」為基底，調製各種風味的熟成奶茶，首間門市於2024年4月在台北通化街開幕，之後迅速在全台展店超過20間，但才開幕3個月，就被消基會點名奶茶標示不清，當時業者回應，從未對外宣稱熟成奶茶系列為「鮮奶茶」產品，並坦承其中確實含有奶精成分。不過乳源標示爭議仍影響營運，多間門市相繼關閉。近日有網友PO出，「十盛奶茶專賣」目前全台灣僅剩的一家「桃園中正店」也貼出公告，「營業至12/26，即將結束營業」。「十盛奶茶專賣」官網點選門市據點，目前分店資訊皆已刪除。

廣告 廣告

「十盛奶茶專賣」官網分店資訊皆已刪除。 （圖／翻攝自 十盛奶茶專賣官網 ）

貼文引發熱議，不少網友紛紛留言，「活該，假鮮奶真的不行」、「從聲名遠播，到完全倒閉…一杯都沒喝過」、「遇到爛網紅公關，這些加盟主真的很可憐」、「蛤？所以全台都倒光了喔？這家去年還是前年剛開還超多人」、「今天經過也有拍，經過3次完全都沒人」、「不知道這樣大概賠多少」、「或許當初就不要把奶精定成鮮奶的錢就沒事了，可以走平民稍微不健康路線也好過標示不清」、「這種詐騙店消失最好」、「加盟主真的是被割韭菜」。

延伸閱讀

明冬至4生肖用「5方法」閃衰運 曬太陽10分鐘吸正能量

台鐵台北車站聖誕樹今起熄燈3天！悼張文隨機攻擊案死傷者

公館聖誕季壓軸音樂會12/21登場 免費入園享湯圓熱飲