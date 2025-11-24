社會中心／王毓珺 吳培嘉 台北報導

台北市知名"皇池溫泉會館"，再度爆出爭議，民眾指控，會館的一館跟三館，都有違建，但檢舉後，都發局稽查時，業者自行拆除違建，但複查後，業者又把違建蓋起來，25年來被檢舉39次違建，仍屹立不搖恐怕有官商勾結疑慮。

入冬後，溫度往下降，不少民眾都會選擇泡湯暖暖身，位在台北市北投的知名"皇池溫泉會館"，更是吸引不少遊客，但沒想到，被爆出，溫泉會館的一館跟三館，幾乎都是違建。

廣告 廣告

民視記者王毓珺：「皇池溫泉總共有一館二館以及三館，但是現在卻被爆出，一館跟三館通通都有違建，而且民眾還指控，業者都把這些違建自行拆除後，在建管處來稽查之後，卻又都再度蓋起來。」





２５年遭檢舉３９次！ 北投皇池溫泉會館１、３館都是違建

曾爆偷拍! 北投皇池溫泉25年遭39次檢舉違建（圖／民視新聞）





根據了解，皇池溫泉會館在25年內，被檢舉39次違建，從郝龍斌、柯文哲到蔣萬安市長時代，都無法徹底解決違建的問題，直到有吹哨者今年直接向檢調單位告發，檢調約談數名都發局業務主管，市府才重新立案檢查。

台北市議員許淑華：「（違建重蓋）市政府應該要移送法辦，可是他們同時又去申請了這個建照的核准，都審過了現在只等建照下來以後，他們可能就會依法再蓋起來，變成一個皇池餐廳。」

北市建管處發言人鄭大川：「本處已在10月份再次查報，啟動拆除程序，若業者逾期未拆，將依法強制拆除。」





２５年遭檢舉３９次！ 北投皇池溫泉會館１、３館都是違建

曾爆偷拍! 北投皇池溫泉25年遭39次檢舉違建（圖／民視新聞）





民眾也指控，皇池溫泉負責人游騰，是中華民國溫泉觀光協會副理事長，除了違建爭議外，過去消費者如果不主動索取發票，業者都會刻意不給，涉嫌逃漏稅，今年8月拆除違建時，主管要員工從月中到月底暫停工作，公司只給兩天工資，淡季時，自動減少工時，甚至有未保勞健保、無特休等問題，頻頻違反勞基法，2015年1月，被檢舉排放廢水，2023年多次遭到偷拍集團偷拍。

到截稿前，業者沒有回應，但皇池溫泉會館爭議不斷，市府也該好好整頓稽查。

原文出處：２５年遭檢舉３９次！ 北投皇池溫泉會館１、３館都是違建

更多民視新聞報導

違建養生館「假按摩真性交」被查多次仍繼續開 市府震怒怪手進場直接拆

「完美孤島」神話被戳破！泉月樓行館遭爆是「違建」

明年租補新案僅限合法房屋 排除頂樓加蓋原因曝

