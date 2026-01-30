曾爆兒美籍！前女友再酸「媽媽太可怕」 柯志恩26字大度回應
Threads網友常自行舉辦各式「比賽」創造話題，日前一場「前任大賽」，一名女子參賽並稱讚初戀男友什麼都好，「就是媽媽太可怕」，最後更許願「希望他媽今年市長選舉落選」。這番描述引起網友們好奇，深挖後發現，爆料人正是國民黨立委柯志恩兒子的前女友。
該名女子投稿稱讚「前任什麼都好，曾經跟他交往過是我三生有幸。就是媽媽太可怕（個性+政治立場）」，並稱對方當年是個聽媽媽話的「媽寶」。事實上，她去年就曾爆料柯志恩兒子擁有美國公民身分，而非僅持綠卡，質疑國民黨立場親中、刪減國防預算，家人卻定居美國享受安全與穩定，批評柯志恩是「疑美是工作，移美是生活」。
該則貼文隨即引發網友洗版，紛紛留言諷刺：「還好逃得快」、「祝他媽落選，一家人美國團圓」，更有網友將其與另一位「柯媽媽」對比，酸稱「姓柯的媽媽都不是省油的燈」。
對此質疑，柯志恩過去曾回應，從政以來從未隱瞞家人在美國有合法身分與工作，強調立委應受檢視，但家人不應被無奈炒作，直言「政治可以不用如此」。面對兒子前女友日前再度點名「可怕」並許願落選，柯志恩今（30日）表現出高度政治風度與大度，她並未針對具體指控或爆料進行反擊，僅溫和回應：「年輕人交往時記得在一起的美好，分開後就彼此祝福、各自安好。」
